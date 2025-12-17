Rihanna si scatena al concerto di Mariah Carey, il video è virale

Anche quest'anno il Natale è arrivato sulle note di All I Want For Christmas Is You, sempre più quotato a diventare il brano delle feste più iconico di sempre , apprezzato in lungo e in largo da un pubblico globale che conta per certo anche Rihanna . La cantante di Barbados , avvistata a un recente concerto di Mariah Carey a Las Vegas, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la hit della collega americana . Le immagini in cui canta e balla tra la folla nel parterre del concerto sono diventate immediatamente virali .

Rihanna fan di Mariah Carey e della sua hit natalizia

L'incontro tra la Regina del Natale e la Principessa del Pop che è avvenuto nei giorni scorsi a Las Vegas fa già parte dei grandi momenti della storia della pop culture e il popolo dei social ha già iniziato a condividere la danza scatenata di Rihanna sulle note di All I Want For Christmas Is You per manifestare online il proprio entusiasmo per il Natale ormai alle porte.

Impossibile non notare Rihanna nella folla del parterre del Dolby Live, la location dove Mariah Carey si è esibita con più date dalla fine di novembre allo scorso 13 dicembre col residency show "Christmastime in Las Vegas", un'occasione per celebrare il Natale sulle note dei brani più coinvolgenti delle feste cantati dalla amatissima voce di Hero.

Mariah Carey, che negli anni si è assicurata lo scettro di Regina del Natale, consolida la sua posizione di icona indiscussa delle feste grazie anche a Rihanna che ha dimostrato di essere una sua grande fan.

All I Want For Christmas Is You, contenuta nell'album a tema natalizio del 1994 Merry Christmas, ha recentemente battuto un nuovo record mantenendo la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 per 20 settimane superando, dunque, le 19 settimane alla numero uno di Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus nel 2019 e di A Bar Song (Tipsy) di Shaboozey nel 2024.

Il brano fa ormai da tappeto sonoro al Natale da decenni, onnipresente on air, in tv e sui social media, come accompagnamento musicale di post e video stagionali.

Mattel nel 2023 ha realizzato una bambola limited edition col look della cantante scelto per una delle più famose performance live sulle note del brano. Anche Funko ha realizzato una delle sue figure in vinile in onore della popstar per omaggiare uno dei classici più famosi della sua discografia.

Il brano compie quest'anno 31 anni e la sua popolarità sembra destinata a crescere sempre di più.