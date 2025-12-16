Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You batte ogni record come canzone più longevaMusica
La canzone natalizia ha mantenuto la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 per 20 settimane, superando così le 19 settimane al numero uno delle canzoni Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus nel 2019 e A Bar Song (Tipsy) degli Shaboozey
La canzone natalizia All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey ha battuto il record per aver mantenuto la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 per 20 settimane. Il brano, pubblicato nell’album Merry Christmas nel 1994 e ora tornato in cima alla classifica, ha così superato il record in precedenza detenuto dalle canzoni Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus nel 2019 e A Bar Song (Tipsy) degli Shaboozey nel 2024 con 19 settimane al numero uno. L’inno natalizio ha conquistato inoltre la 77esima settimana nella Hot 100, eguagliando così il brano Levitating di Dua Lipa come il più longevo di sempre di un’artista femminile. La hit aveva raggiunto per la prima volta la Top 10 nel dicembre 2017 e la Top 5 durante le festività natalizie del 2018. Nello stesso periodo, nel 2019 era poi rimasta in vetta per tre settimane, nel 2020 per due, nel 2021 per tre, nel 2022 per quattro, nel 2023 per due e nel 2024 per quattro. In ogni caso, Carey ha raggiunto per la seconda volta il traguardo del primo posto della Hot 100: nel 1995 il duetto One Sweet Day con i Boyz II Men era rimasto in cima alla classifica per 16 settimane e aveva detenuto il record per 23 anni, fino all’arrivo della canzone Despacito di Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber nel 2017.
ANCHE TAYLOR SWIFT NELLE PRIME POSIZIONI
Nella classifica Billboard Hot 100, otto delle prime 10 canzoni sono natalizie. Occupa infatti il secondo posto il brano Rockin’ Around the Christmas Tree di Brenda Lee, seguito dal brano Last Christmas degli Wham!, da Jingle Bell Rock di Bobby Helms e da Santa Tell Me di Ariana Grande. Tra le canzoni non natalizie, invece, compare al settimo posto il brano The Fate of Ophelia di Taylor Swift, che vanta anche la nona settimana al primo posto della classifica Billboard 200 con l’ultimo album The Life of a Showgirl. Cinque dei primi 10 album, invece, sono natalizi: quarto posto per Christmas di Michael Bublé, quinto posto per Ultimate Christmas di Bing Crosby, sesto posto per The Christmas Song di Nat King Cole, ottavo posto per A Charlie Brown Christmas di Vince Guaraldi Trio e nono posto per A Christmas Gift for You From Phil Spector.
MARIAH CAREY STAR DELLA CERIMONIA DI APERTURA DI MILANO CORTINA 2026
“Ciao, pronti per Milano Cortina 2026? Ci vediamo allo stadio San Siro per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici il 6 febbraio. Ci vediamo a Milano”. La star americana Mariah Carey ha annunciato sui social la partecipazione alla festa di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dove sarà la prima grande ospite internazionale. La prima ospite italiana svelata è stata invece l'attrice Matilda De Angelis, che sarà una delle voci narrative dello show. Negli scorsi giorni, anche la cantante britannica Dua Lipa aveva svelato la sua partecipazione ai Giochi invernali come inviata speciale dell'emittente NBC insieme a Snoop Dogg, già protagonista alle Olimpiadi di Parigi lo scorso anno. La popstar promuoverà negli Stati Uniti le Olimpiadi invernali, come annunciato nel video Dua Brings the Cool to Milan, girato in Galleria Vittorio Emanuele.
