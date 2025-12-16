Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You batte ogni record

La canzone natalizia All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey ha battuto il record per aver mantenuto la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 per 20 settimane. Il brano, pubblicato nell’album Merry Christmas nel 1994 e ora tornato in cima alla classifica, ha così superato il record in precedenza detenuto dalle canzoni Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus nel 2019 e A Bar Song (Tipsy) degli Shaboozey nel 2024 con 19 settimane al numero uno. L’inno natalizio ha conquistato inoltre la 77esima settimana nella Hot 100, eguagliando così il brano Levitating di Dua Lipa come il più longevo di sempre di un’artista femminile. La hit aveva raggiunto per la prima volta la Top 10 nel dicembre 2017 e la Top 5 durante le festività natalizie del 2018. Nello stesso periodo, nel 2019 era poi rimasta in vetta per tre settimane, nel 2020 per due, nel 2021 per tre, nel 2022 per quattro, nel 2023 per due e nel 2024 per quattro. In ogni caso, Carey ha raggiunto per la seconda volta il traguardo del primo posto della Hot 100: nel 1995 il duetto One Sweet Day con i Boyz II Men era rimasto in cima alla classifica per 16 settimane e aveva detenuto il record per 23 anni, fino all’arrivo della canzone Despacito di Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber nel 2017.