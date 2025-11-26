Wicked - Parte 2, il regista: "Creata una scena per sbaglio"

Un frammento nato per caso, durante una prova, ha fatto capire al regista qual è il cuore pulsante del film. Un momento scaturito dall’improvvisazione inattesa delle due protagoniste, che si è rivelato un episodio destinato a modificare non solo l’interpretazione delle attrici, ma la struttura materiale del set e l’identità stessa del progetto

Quando un momento provvisorio diventa definitivo

Jon M. Chu ricostruisce con lucidità l’istante in cui tutto ha cambiato direzione. Ariana Grande e Cynthia Erivo, durante un’esercitazione lontana dalla macchina da presa, iniziarono a mettere in scena un addio parlato, privo di accompagnamento musicale, tenendosi strette in un angolo della sala.

Stavano seguendo l’istinto dei loro personaggi, toccando una porta immaginaria, e l’atmosfera che ne scaturì fu così genuina da sorprendere il regista. “L’abbiamo trovata nelle prove”, racconta, ricordando il momento in cui Cynthia Erivo disse ad Ariana Grande “Vieni qui”, trascinandola verso uno spazio senza alcuna funzione scenografica.

Chu confessa di aver osservato la scena senza intervenire, quasi trattenendo il fiato. Le due attrici stavano dando forma a una separazione che pareva nascere da un’urgenza interna, e il regista comprese di essere davanti a qualcosa che il copione non aveva previsto. Spinto dalla forza di quell’improvvisazione, prese una decisione drastica: ordinare la demolizione di una parete del set per riprodurre visivamente, nel film, la stessa apertura emotiva in cui la scena era sbocciata. “Dovevamo abbattere quel muro”, ricorda. E quando gli venne fatto notare che il set sarebbe diventato inutilizzabile, la risposta arrivò senza esitazione: “Era il momento. Abbattete quel dannato muro”.

Da quel gesto nacque una delle immagini più simboliche del film: la ripresa divisa con Cynthia Erivo e Ariana Grande sui lati opposti di una barriera ormai distrutta. Un’inquadratura che è diventata il centro emotivo di Wicked - Parte 2. Chu sostiene che sia il suo istante preferito dell’intera saga e che proprio durante quel lavoro maturò la consapevolezza che il secondo film dovesse intitolarsi For Good.