Ariana Grande in pausa dai tour dopo Wicked

Il tour "Eternal Sunshine” del 2026 sarà "un ultimo urrà" per la cantante e attrice candidata all'Oscar che ha già dei piani per il futuro, molti dei quali riguardano la recitazione

I fan della musica di Ariana Grande devono fare i conti con le recenti dichiarazioni della cantante, ormai sempre più amata come attrice dopo il suo coinvolgimento nei due film di Wicked.

La trentaduenne ha detto di voler mettere in pausa la sua carriera musicale, almeno per quello che riguarda le tournée dal vivo. "Eternal Sunshine", il tour con date in programma per il 2026, legato all'omonimo album del 2024, potrebbe essere l'ultimo, per adesso.

Non si parla di addio ma di necessità di mettere da parte qualcosa per fare spazio ad altro.

La star della musica pop immagina di dedicarsi sempre di più al mondo della recitazione, lo ha detto al microfono del podcast "Good Hang" di Amy Poehler di cui è stata ospite nelle settimane ricche di interviste prima dell'uscita di Wicked - Parte 2, che ha debuttato nelle sale italiane il 19 novembre.

Nel futuro ci sarà ancora il cinema "Sono molto emozionata di fare questo piccolo tour, ma credo che potrebbe non succedere di nuovo per molto, molto, molto, molto tempo". Con queste parole Ariana Grande ha gelato i fan che già l'attendono sul palco per le date dell'estate 2026 della tournée "Ethernal Sunshine".

La decisione di mettere da parte la musica dal vivo sembra già presa: è tempo per lei di dedicarsi ad altro, a tutto ciò che tenga accesa la scintilla artistica, in questo momento, la recitazione.

Non è un mistero che la star sia già coinvolta in una nuova produzione hollywoodiana, il nuovo capitolo del franchise nato da Ti presento i miei con Ben Stiller e Robert De Niro.

Dopo questo progetto, è prevista un'apparizione in una serie tv, l'iconica American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk, e potrebbero essercene altri in vista ma su questo Ariana Grande non si è sbottonata.

L'interprete di Glinda al cinema ha detto che in questo momento è invogliata a inseguire un bisogno di intimità che il tour non è certo in grando di offrirle.

L'interprete di Glinda al cinema ha detto che in questo momento è invogliata a inseguire un bisogno di intimità che il tour non è certo in grando di offrirle.

Queste dichiarazioni sono coerenti con quanto la cantante e attrice ha detto negli ultimi mesi quando ha parlato positivamente del suo ritorno alla recitazione dopo una lunga fase della sua carriera in cui la musica pop ha preso il sopravvento.

La stagione dei premi e il tour di 41 date “Mi sento molto più connessa a me stessa e alla mia arte da quando ho iniziato a fare cose diverse”, ha detto Ariana Grande, che con i due capitoli cinematografici di Wicked ha potuto esprimere il suo talento di artista di teatro musicale.

"La mia carriera nei prossimi anni sarà molto diversa da quella degli ultimi dieci”, ha detto l'attrice che non ha nascosto l'entusiasmo per il tour che l'attende il prossimo anno. "Darò il massimo e sarà bellissimo, sono così grata. Penso sarà tipo: 'Un ultimo urrà' - per ora".

Ariana Grande tornerà sul palco tra qualche mese dopo un'assenza dai tour di sei anni. Dal 2015 è stata quasi sempre impegnata in tournée con intervalli spesso molto brevi: un altro tour è del 2017.

Le cose sono cambiate, però, con l'impegno sui grandi set hollywoodiani, anche se Wicked ha tutta l'aria di essere un progetto eccezionale per la sua specificità e la sua risonanza globale.

L'"Ethernal Sunshine" tour, che toccherà il Regno Unito e gli Stati Uniti, sarà articolato in 41 concerti con date che hanno raggiunto in pochissimo tempo il sold-out.

Prima del palco, però, c'è ancora la lunga stagione dei premi cinematografici, inziata a Los Angeles coi Governors Awards. Ci sono buone possibilità, per Wicked - Parte 2 e per Ariana Grande, di ricevere una pioggia di candidature.