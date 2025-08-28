Ariana Grande torna in tour nel 2026 (dopo sette anni)

L'attesissima tournée prenderà il via da Oakland, in California, il prossimo 6 luglio. Uniche date europee, al momento, quelle londinesi
Dopo sette anni d'attesa, Ariana Grande torna in tour. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post su Instagram, che raccoglie le prime date del suo (attesissimo) ritorno.
Il ritorno in tour di Ariana Grande
Mercoledì 27 agosto, Ariana Grande ha condiviso su Instagram un teaser trailer nello stile del suo cortometraggio Brighter Days Ahead, con un'immagine di lei al microfono (il corto è stato pubblicato all'inizio di quest'anno come parte di un'edizione deluxe del suo album del 2024 Eternal Sunshine, che includeva un totale di sei brani bonus e che ha debuttato al primo posto della Billboard 200). Qualche ora dopo la pubblicazione del trailer, è arrivato anche l'annuncio del tour. Che, il 6 giugno 2026, prenderà il via da Oakland, in California. Queste le altre tappe:
- 9 giugno, Oakland (California)
- 13, 14, 17 e 19 giugno, Los Angeles (California)
- 24 e 26 giugno, Austin (Texas)
- 30 giugno e 2 luglio, Sunrise (Florida)
- 6 e 8 luglio, Atlanta (Georgia)
- 12, 13, 16 e 18 luglio, Brooklyn (New York)
- 22 e 24 luglio, Boston (Massachusetts)
- 28 e 30 luglio, Montreal (Canada)
- 3 e 5 agosto, Chicago (Illinois)
- 15, 16, 19, 20 e 23 agosto, Londra (UK)
Una lunga attesa
Quello appena annunciato è il primo tour di Ariana Grande in sette anni. La cantante di Yes, And? intonerà dal vivo il suo settimo album in studio, Eternal Sunshine, uscito nel marzo del 2024 e premiato dalla critica. Una sua edizione deluxe, Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead, è stata pubblicata nel marzo 2025.
L'annuncio del tour arriva un po' a sorpresa, con Grande sempre più concentrata sulla sua carriera di attrice. Una carriera che, in poco tempo, l'ha portata alla nomination all'Oscar (per il ruolo di Glinda nel film Wicked). Presto, la rivedremo infatti sul grande schermo in Wicked 2 e nel quarto film della saga Ti presento i miei, la cui uscita è prevista per il 2026.