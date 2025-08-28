Ariana Grande torna in tour nel 2026 (dopo sette anni)

Dopo sette anni d'attesa, Ariana Grande torna in tour. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post su Instagram, che raccoglie le prime date del suo (attesissimo) ritorno.

Il ritorno in tour di Ariana Grande

Mercoledì 27 agosto, Ariana Grande ha condiviso su Instagram un teaser trailer nello stile del suo cortometraggio Brighter Days Ahead, con un'immagine di lei al microfono (il corto è stato pubblicato all'inizio di quest'anno come parte di un'edizione deluxe del suo album del 2024 Eternal Sunshine, che includeva un totale di sei brani bonus e che ha debuttato al primo posto della Billboard 200). Qualche ora dopo la pubblicazione del trailer, è arrivato anche l'annuncio del tour. Che, il 6 giugno 2026, prenderà il via da Oakland, in California. Queste le altre tappe: