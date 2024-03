Ariana Grande ha pubblicato il nuovo album Eternal Sunshine

È il primo dopo più di tre anni. Il disco contiene 13 tracce, inclusi il singolo yes, and? che aveva debuttato lo scorso gennaio alla numero uno della classifica Billboard Hot 100 e un duetto con la nonna. In arrivo il videoclip di we can’t be friends (wait for your love), ispirato al film Se mi lasci ti cancello con Jim Carrey e Kate Winslet

L’8 marzo Ariana Grande ha pubblicato il settimo album in studio Eternal Sunshine, il primo dopo più di tre anni. L’album contiene 13 tracce, incluso il primo singolo yes, and?, pubblicato lo scorso gennaio, subito balzato alla numero uno della classifica Billboard Hot 100 e presto riproposto in versione remix con Mariah Carey. Lo scorso febbraio la cantante aveva svelato anche la restante tracklist, che si conclude con ordinary things, un duetto con nonna Marjorie, 98 anni. All’inizio di marzo, esattamente una settimana prima dell’uscita del nuovo album, la popstar ha anche pubblicato su Instagram un reel che anticipa il videoclip di uno dei brani, we can’t be friends (wait for your love). Il filmato è ispirato al film Se mi lasci ti cancello (in inglese, Eternal Sunshine of the Spotless Mind) con Jim Carrey e Kate Winslet, che racconta la storia di Joel e Clementine, una coppia che si lascia e che decide di sottoporsi a cure mediche per cancellarsi definitivamente dai reciproci ricordi. Nella clip, Grande siede in una sala d’attesa e legge un modulo di consenso che dice “hai riflettuto a lungo sulla tua decisione e hai dato a “Brighter Days Inc.” il permesso esclusivo di rimuovere completamente questa persona dalla tua memoria”. La cantante sembra incerta, con la penna indugia per un attimo sulla casella del “no”, ma poco prima che l’infermiera la convochi per l’appuntamento seleziona l’opzione “sì” e firma il foglio con il nome “Peaches” . L'album Eternal Sunshine ha stuzzicato i fan anche grazie alla presenza di sette differenti cover.