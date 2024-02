“Dieci giorni”. In un video pubblicato su Instagram il 27 febbraio, Ariana Grande ha svelato la tracklist di Eternal Sunshine, il nuovo album che uscirà l’8 marzo. Al centro di un foglio bianco attaccato con lo scotch appaiono scritti a mano i titoli dei tredici brani, mentre sui bordi si intravedono gli scarabocchi di alcuni testi: “I’ll hold your hurt in a box here beside me”, “if the sun refused to shine baby would I still be your lover”, “now I just can’t go where you don’t go”, “deep breath tight chests life death rewind” e “how could we know we’d make the bad stuff delightful?”. Tra le canzoni spicca soprattutto l’ultima, ordinary things, un duetto interpretato con la nonna materna Marjorie Grande, 98 anni. Le due hanno un rapporto molto stretto. Nel 2018, durante la performance del brano God is a Woman agli MTV Video Music Awards, la popstar aveva fatto salire sul palco la nonna e la mamma, Joan Grande. Inoltre, Marjorie ha recitato l’introduzione parlata nella canzone Bloodline dell’album Thank U, Next: “Because I’m tryin’ to do the best I can / And they can’t find somethin’ to satisfy me”. I fan hanno espresso grande entusiasmo per la rinnovata collaborazione tra il loro idolo e sua nonna.



Ecco tutte le tracce di Eternal Sunshine:

1. intro (end of the world)

2. bye

3. don't wanna break up again

4. Saturn Returns Interlude

5. eternal sunshine

6. supernatural

7. true story

8. the boy is mine

9. yes, and?

10. we can't be friends (wait for your love)

11. i wish i hated you

12. imperfect for you

13. ordinary things (feat. nonna)