Ariana Grande, in arrivo il remix di yes, and? con Mariah Carey

Ariana Grande e Mariah Carey hanno unito le forze. Il 16 febbraio uscirà il remix di yes, and?, il singolo di Ariana Grande ora in vetta alle classifiche che ha anticipato il settimo album in studio Eternal Sunshine, atteso l’8 marzo. I primi indizi di una collaborazione tra le popstar sono stati svelati su Instagram, dove entrambe hanno contemporaneamente sostituito l’immagine del profilo con una foto dei loro occhi. Sullo stesso social network Grande ha poi confermato i sospetti. “Non posso credere alle parole che sto scrivendo. yes, and? Remix con la sola l’unica, regina del mio cuore e ispirazione di tutta una vita Mariah Carey uscirà questo venerdì!!!!!!!!!!!”, ha scritto. “Non ci sono davvero parole sufficienti. Grazie dal profondo del mio cuore per questo sogno diventato realtà e per aver sparso il tuo splendore e la tua magia sulla mia piccola canzone Mariah Carey. Significa per me più di quanto potrei mai esprimere e non vedo l’ora che tutti lo sentano! Ti amo eternamente!!!!!!!”.