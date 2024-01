Ariana Grande, il backstage del videoclip del nuovo singolo yes, and?

Ariana Grande ha ringraziato il pubblico per l’affatto mostratole: “Grazie per l’enorme quantità di amore e per aver ballato insieme. Il mio cuore è colmo e sono così commossa”

Dal giorno della sua uscita yes, and? è ben salsda in testa a numerose classifiche, compresa quella delle canzoni più ascoltate al mondo su Spotify. Ariana Grande ha ora condiviso foto e filmati dal backstage del videoclip del brano che in meno di una settimana ha superato diciassette milioni di visualizzazioni su YouTube.

ariana grande su instagram: “sono commossa” Ariana Grande è tornata. Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi per gli amanti del pop, l’artista (FOTO) ha infatti inaugurato la sua nuova era discografica con il singolo yes, and? La canzone ha immediatamente ricevuto consensi da parte del pubblico contando già oltre 38.000.000 di riproduzioni su Spotify. Nel giorno dell’uscita, venerdì 12 gennaio, la voce di One Last Time ha distribuito anche il videoclip ufficiale della canzone. Ariana Grande ha ora condiviso alcune immagini dal set del videoclip: dalle prove per la coreografia alla preparazione in camerino passando per alcuni momenti di pausa tra una ripresa e l’altra. La cantante ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 380.000.000 follower: “Grazie per l’enorme quantità di amore e per aver ballato insieme. Il mio cuore è colmo e sono così commossa. Vi amo tutti tanto, tanto, tanto”. approfondimento Ariana Grande è tornata con il nuovo singolo yes, and?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Al momento tutto tace sul nuovo progetto discografico dell’artista, il cui ultimo album Positions fu nominato nella categoria Best Pop Vocal Album alla 64esima edizione dei Grammy Awards. approfondimento Natale, le canzoni più ascoltate su Spotify: vince Mariah Carey

Nel corso della carriera Ariana Grande ha venduto decine di milioni di copie, tra i suoi brani più famosi troviamo Problem con Iggy Azalea, Break Free con Zedd, Into You, No Tears Left to Cry e Thank U, Next. approfondimento Billboard Global 200, Miley Cyrus prima nella classifica di fine anno

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie