Ariana Grande sta per tornare con il nuovo singolo "yes, and?"

Il conto alla rovescia finalmente è iniziato, e ufficialmente: Ariana Grande sta per tornare. La popstar ha confermato le indiscrezioni che serpeggiavano in rete negli ultimi tempi, facendo sapere che venerdì 12 gennaio uscirà finalmente un suo nuovo singolo.

La canzone si chiama yes, and? e i fan avevano iniziato a sospettare che quello sarebbe stato il titolo dopo che la cantante è stata vista indossare una maglia che riportava quella esatta frase.

Proprio quel brano dovrebbe essere il singolo trainante del suo prossimo disco, l’attesissimo settimo album di cui ha recentemente offerto un'anteprima ai fan.

La scorsa settimana, la cantante ha condiviso un post su Instagram in cui sua madre Joan balla su una delle sue canzoni inedite. I fan hanno dedotto che Joan stesse cantando le parole "yes, and?".

I rumors si sono diffusi ulteriormente quando Joan avrebbe messo mi piace al seguente tweet su X: “Ariana Grande anticiperà il suo ritorno con il singolo yes, and?”.

Il produttore Ilya Salmanzadeh ha lavorato al nuovo album di Grande La cantante ha anche suggerito che sia il produttore Ilya Salmanzadeh a lavorare al suo nuovo album. Salmanzadeh ha prodotto in precedenza numerosi successi per Ariana Grande, tra cui Problem, Bad Idea, breathin e Santa Tell Me. Secondo ciò che riporta NME, la musicista avrebbe recentemente firmato un nuovo contratto di gestione, dopo essersi separata dall'ex manager Scooter Braun nell'agosto 2023, mettendo così la parola fine a una collaborazione decennale.

Il settimo album in arrivo seguirà il suo disco del 2020, intitolato Positions, che NME aveva valutato con tre stelle, sottolineando che il progetto è "un ascolto piacevole, ma ciò appare strano in contrasto con i contenuti lirici che oscillano tra una sfrontata vulnerabilità e una festa del tutto esplicita, chiedendo qualcosa in più. Come introduzione alla prossima era della carriera di Grande, è solida, ma non si può fare a meno di sentire la mancanza della sua scintilla distintiva”, queste le parole della recensione del magazine americano NME riguardante il sesto disco della popstar.

La riflessione sul 2023 da parte di Ariana Grande Grande ha recentemente condiviso una riflessione sull’anno che si è appena concluso, quel 2023 in cui ammette di aver mai provato "più orgoglio, gioia e amore”. Ha aggiunto però che si è sentita anche "profondamente fraintesa da persone che non mi conoscono". Il post è stato fatto in seguito alle preoccupazioni dei fan su TikTok riguardo il corpo della cantante.



Di seguito vi mostriamo il post di Instagram di Ariana Grande in cui vengono confermati titolo e data d’uscita di yes, and?.

