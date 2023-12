Ariana Grande in studio di registrazione: il video della popstar

Tra le canzoni più note dell’artista troviamo sicuramente One Last Time, Focus, Into You e No Tears Left To Cry

La popstar ha condiviso un video che non ha lasciato dubbi: musica in arrivo. Ariana Grande ( FOTO ) è impegnata con la realizzazione di nuovi brani, massimo riserbo sul progetto.

Il video vede l’artista impegnata nell’incisione di brani, nessuna notizia sulla possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

Ariana Grande è tra le grandi protagoniste della scena pop. Dall’esplosione come attrice al successo da cantante, nel corso egli anni l’artista ha inanellato un successo dietro l’altro. Il suo ultimo album Positions ha raggiunto la vetta della US Billboard 200, come fatto anche dai precedenti Thank U, Next e Sweetener.

Tra i suoi singoli più noti troviamo sicuramente Problem con Iggy Azalea, Break Free con Zedd, One Last Time, Focus, Into You e No Tears Left To Cry.