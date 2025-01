È morto Sam Moore, metà dello storico duo soul Sam & Dave

Si è spento all'età di 89 anni il gigante del soul, metà del duo Sam & Dave - in coppia con Dave Prater, morto nel 1988 - celebre per grandi successi come Soul Man e Hold On, I'm Comin'. Il suo agente, Jeremy Westby, ha fatto sapere che Moore è morto venerdì a Coral Gables, in Florida, mentre si stava riprendendo da un intervento chirurgico

Samuel David Moore, detto Sam, è morto ieri venerdì 10 gennaio in un ospedale di Coral Gables in Florida. L'artista aveva 89 anni e si è spento a causa di alcune complicazioni a seguito di un intervento chirurgico. Il suo agente, Jeremy Westby, ha fatto sapere che Moore è mancato durante il ricovero in ospedale mentre si stava riprendendo da un intervento chirurgico. Ad annunciarlo i media americani.

Gigante del soul, metà del duo Sam & Dave - in coppia con Dave Prater, morto nel 1988 - è celebre per grandi successi come Soul Man e Hold On, I'm Comin'. Moore, che ha influenzato musicisti tra cui Michael Jackson, Al Green e Bruce Springsteen, era stato inserito insieme a Dave Prater nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1992.



Lo status leggendario di Sam & Dave era talmente importante che alla Stax Records di Memphis, Tennessee, erano secondi solo ad Otis Redding. Il duo trasformò la "chiamata e risposta" della musica gospel in uno spettacolo frenetico sul palco e registrò alcuni dei successi più duraturi della musica soul, che comprendono anche You Don't Know Like I Know, When Something is Wrong With My Baby e I Thank You.