Dopo il trionfo ottenuto all’anteprima romana e il sold out di“Riccardo III al Teatro India, il regista Luca Ariano torna a sconvolgere e affascinare il pubblico con una nuova produzione: “Macbeth di William Shakespeare, in scena a Milano, presso i Silva 36 Studios (via Guglielmo Silva 36) sino al 18 maggio

Un’opera visivamente potente e concettualmente audace, che reinventa i confini del teatro tradizionale per immergere lo spettatore in un'esperienza unica e coinvolgente. Non si tratta solo di assistere a uno spettacolo, ma di vivere un viaggio immersivo e sensoriale nei recessi più oscuri dell’animo umano, un labirinto psicologico fatto di ambizione, terrore, desiderio e perdizione.