Stranger Things 5, la storia di Henry Creel nello spettacolo teatrale

Stranger Things: The First Shadow è lo spettacolo teatrale che racconta la storia di Henry Creel. Ross Duffer ha dichiarato: “La prima volta che abbiamo visto lo spettacolo, siamo rimasti sbalorditi”

In attesa dell’uscita dell’ottavo e ultimo episodio della stagione finale della serie tv creata dai fratelli Duffer, lo spettacolo Stranger Things: The First Shadow potrebbe essere un’ottima occasione per conoscere ulteriori dettagli su Henry Creel. Ross Duffer ha dichiarato: “La prima volta che abbiamo visto lo spettacolo, siamo rimasti sbalorditi”. Matt Duffer ha aggiunto: “Hanno fatto tutto e anche di più. È stata una delle esperienze più emozionanti della nostra vita”.

Stephen Daldry, regista dello spettacolo, ha raccontato: “La sfida è creare un'esperienza viscerale per il pubblico, in cui provi shock e stupore, sorpresa e gioia. Devi trasmettere questo. La fusione tra televisione e teatro riguarda la velocità della narrazione e il modo in cui la si crea... Ci sono momenti nello spettacolo in cui pensi: 'Non capisco come abbiano fatto’”.

Daldry e il co-regista Justin Martin hanno parlato di Louis McCartney, interprete del protagonista, nello spettacolo: “Louis è un attore straordinario e siamo estremamente orgogliosi dell'incredibile vita che ha infuso al ruolo di Henry Creel sul palco del West End. Fin dal primo momento in cui lo abbiamo incontrato, abbiamo capito che fosse speciale e siamo entusiasti che il pubblico di Broadway abbia l'opportunità di assistere alla sua straordinaria performance”. L’ottavo episodio della quinta stagione di Stranger Things farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi giorni, più precisamente mercoledì 31 dicembre.