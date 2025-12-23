Stranger Things, titoli e durata degli episodi del 25 dicembre

Gli episodi 5, 6 e 7 del Volume 2 saranno disponibili dalle 20.00 ET del 25 dicembre (in Italia, ancora una volta, le 2 del mattino), prima del gran finale da oltre due ore del 31 dicembre

Stranger Things 5 Volume 2 debutterà in streaming su Netflix il 25 dicembre, e sarà visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. I personaggi principali sono ora riuniti e la loro missione è piuttosto semplice: trovare e uccidere Vecna ​​prima che distrugga il mondo. Tutto il resto, è avvolto nel mistero. Tuttavia, l'attesa è quasi finita.

Gli episodi del 25 dicembre

Stranger Things 5 Volume 1 è uscito il 26 novembre alle 20:00 ET (in Italia, le 2 del mattino) con gli episodi 1-4. Ora, Netflix vuole che i fan guardino la quinta stagione della loro serie preferita durante le festività natalizie: se il Volume 1 è uscito giusto in tempo per il Ringraziamento, il Volume 2 (episodi 5-7) uscirà il giorno di Natale, mentre l'ottavo episodio approderà in streaming a Capodanno.

Gli episodi 5, 6 e 7 saranno disponibili dalle 20.00 ET del 25 dicembre (in Italia, ancora una volta, le 2 del mattino). Questi i titoli e la durata:

Chapter Five - Shock Jock (1h 8m)

Chapter Six - Escape from Camazotz (1h 15m)

Chapter Seven - The Bridge (1h 6m)

L'ottavo episodio, Chapter Eight: The Rightside Up, durerà 2 ore e 8 minuti e uscirà il 31 dicembre alle 20.00 ET (le 2 del mattino italiane).