Stranger Things, titoli e durata degli episodi del 25 dicembre

Stranger Things 5 Volume 2 debutterà in streaming su Netflix il 25 dicembre, e sarà visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. I personaggi principali sono ora riuniti e la loro missione è piuttosto semplice: trovare e uccidere Vecna prima che distrugga il mondo. Tutto il resto, è avvolto nel mistero. Tuttavia, l'attesa è quasi finita.
Gli episodi del 25 dicembre
Stranger Things 5 Volume 1 è uscito il 26 novembre alle 20:00 ET (in Italia, le 2 del mattino) con gli episodi 1-4. Ora, Netflix vuole che i fan guardino la quinta stagione della loro serie preferita durante le festività natalizie: se il Volume 1 è uscito giusto in tempo per il Ringraziamento, il Volume 2 (episodi 5-7) uscirà il giorno di Natale, mentre l'ottavo episodio approderà in streaming a Capodanno.
Gli episodi 5, 6 e 7 saranno disponibili dalle 20.00 ET del 25 dicembre (in Italia, ancora una volta, le 2 del mattino). Questi i titoli e la durata:
- Chapter Five - Shock Jock (1h 8m)
- Chapter Six - Escape from Camazotz (1h 15m)
- Chapter Seven - The Bridge (1h 6m)
L'ottavo episodio, Chapter Eight: The Rightside Up, durerà 2 ore e 8 minuti e uscirà il 31 dicembre alle 20.00 ET (le 2 del mattino italiane).
L'episodio finale al cinema
L'episodio finale della quinta stagione di Stranger Things verrà proiettato in oltre 350 cinema negli Stati Uniti e in Canada. Le proiezioni si terranno in contemporanea con la première mondiale (31 dicembre alle 20:00 ET) e proseguiranno fino a gennaio. "Siamo entusiasti all'idea che i fan avranno la possibilità di vedere l'episodio finale di Stranger Things al cinema: è qualcosa che sognavamo da anni e siamo davvero grati a Ted, Bela e a Netflix per averlo reso possibile", hanno detto i fratelli Duffer a Tudum. "Vederlo sul grande schermo, con un audio e delle immagini incredibili e una sala piena di fan, ci sembra il modo perfetto – osiamo dire fantastico – per celebrare la fine di questa avventura".