Stranger Things 5 Volume 2, Joyce propone un piano per uccidere Vecna

I fratelli Duffer hanno mostrato una breve anticipazione di quanto vedremo nei nuovi episodi in streaming a Natale. Il gruppo di protagonisti fa i conti con i nuovi poteri di Will

Stranger Things 5 Volume 2 debutterà in streaming su Netflix il giorno di Natale (in Italia dalle 2 del mattino del 2 dicembre) e i creatori dello show, Matt e Ross Duffer, si stanno divertendo a leggere online le ipotesi dei fan sull'atteso finale della vicenda ambientata ad Hawkins.

Il conto alla rovescia per gli episodi 5, 6 e 7, si è arricchito di una nuova anticipazione, una clip inedita che negli Stati Uniti è stata mostrata all'interno del Tonight Show di Jimmy Fallon.

I Duffer Brothers, ospiti del seguitissimo talk della tv a stelle e strisce, hanno parlato di ciò che vedremo nelle prossime settimane (il gran finale è atteso, come è noto, per il 1°gennaio) e di questo momento di attesa collettiva che coinvolge il pubblico di affezionati alla serie.

Il piano di Joyce nella clip inedita I protagonsti di Stranger Things sono impegnatissimi con la promozione dei nuovi episodi che tra circa una settimana saranno disponibili in streaming su Netflix e visibili su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

I fratelli Duffer, in prima linea nel giro di interviste ed ospitate di rito, hanno approfittato della tappa da Jimmy Fallon - studio che ha accolto anche gli attori Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp - per svelare al pubblico un ferammento delle prossime puntate dello show, una clip lunga circa sessanta secondi che è andata in onda durante il talk.

Nella clip ritroviamo i giovani protagonisti della serie riuniti con Joyce (Winona Ryder) e Murray (Brett Gelman), sfiniti dopo lo scontro con Vecna e i suoi demogorgoni con cui si è chiuso lo sconcertante quarto episodio della stagione 5.

Il gruppo sta facendo i conti con quello che ha visto: Will ha tirato fuori poteri sbalorditivi ed è riuscito ad avere la meglio sui mostri del Sottosopra che stavano facendo una carneficina.

Sua madre, Joyce, propone di sfruttare le nuove capacità di suo figlio per sconfiggere Vecna e il suo esercito di mostri.

Il piano sembra buono, concordano tutti, ma nessuno è ancora convinto di ciò che Will è in grado di fare. La più perplessa è Robin (Maya Hawke), ammaccata dall'incidente che ha avuto con Murray nell'episodio 4.

Anche Murray non sembra convinto e propone di agire con prudenza. I ragazzi si confrontano sulle capacità di Will: secondo Michael (Finn Wholfhard) ed Erica (Priah Ferguson) si tratta di una forza innata.

La simulazione del finale dello show Lo spazio dedicato ai fratelli Duffer da Jimmy Fallon è stato l'occasione per discutere della storia iniziata sul piccolo schermo nel 2016, di cui tutti da mesi provano ad immaginare l'epilogo.

I due creatori e showrunner hanno confermato che tra le tante ipotesi lette in giro, su siti, forum e social media, non hanno ancora trovato quella giusta. Nessuno ha ancora indovinato come si concluderà la vicenda, dichiarazioni che, ovviamente, non fanno che aumentare la curiosità del pubblico.

I Duffer si sono divertiti a giocare con i pupazzetti di Funko ispirati ai personaggi di Stranger Things simulando gli avvenimenti del gran finale.

I due creatori hanno disposto tutti i pupazzetti in prima linea: Undici è stata messa in un bicchiere d'acqua (una vasca per ampliare i suoi poter psichici?), Wil tra Vecna ed Henry. Steve, il più esposto tra gli altri protagonisti, finisce per cadere giù dal tavolo. Si tratta di uno spoiler? Il personaggio interpretato da Joe Keery morirà, come ipotizzato da molti da tempo? Nessuno può saperlo ma i fan hanno sempre più il fiato sospeso. (L'estratto del Tonight Show con i fratelli Duffer e la clip in anteprima è disponibile in basso).