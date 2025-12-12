Stranger Things, svelati i titoli degli episodi del Volume 2

A due settimane dal rilascio in streaming, arrivano titoli e dettagli sugli episodi 5, 6 e 7. Il preludio al gran finale dello show si annuncia oscuro ed estremamente emozionante

I fan di Stranger Things sono in fibrillazione perché sanno che da questo momento in poi potrebbero arrivare a sorpresa anticipazioni e rivelazioni scottanti sull'epilogo della storia iniziata in tv quasi dieci anni fa.

A due settimane dal debutto dell'atteso Volume 2, composto dagli episodi 5, 6 e 7, arriva da Ross Duffer, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, l'elenco dei titoli di questi ultimi condito da qualche dettaglio su ciascuno.

Non si tratta di anticipazioni sulla trama ma il co-creatore della serie punta l'atenzione su ciò che conta: le emozioni legate a ciascun episodio.

Verso un finale emozionante Il cast di Stranger Things, durante i lunghi mesi di lavorazione della quinta ed ultima stagione dello show ha detto di aver pianto durante la lettura del copione (lo aveva detto molto chiaramente anche Noah Schnapp, l'attore che interpreta Will) e Millie Bobby Brown, la star che interpreta Undici, ha ribadito durante la sua ultima apparizione allo show di Jimmy Fallon di aver pianto per due ore di fila insieme ai suoi compagni di set quando ha appreso i dettagli della trama del finale scritto dai fratelli Duffer.

Ross Duffer conferma la elevata carica emotiva degli episodi che vedremo a Natale (in Italia arriveranno su Netflix, disponibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, intorno alle 2 del mattino del 26 dicembre).

Ci saranno prima momenti di grande tensione, con l'episodio 5, poi lo show si incamminerà verso un finale che metterà a posto le storyline di ciascun personaggio e che travolgerà il publico con emozioni forti. Leggi anche Stranger Things 5 Vol. 2, le anticipazioni dei creatori sui personaggi

I titoli degli episodi 5, 6 e 7 Ross Duffer ha pubblicato tre video brevissimi con i titoli degli episodi del Volume 2, i rispettivi registi e qualche dettaglio sul contenuto. La durata di ciascun episodio, scrive, sarà svelata in seguito.

L'episodio numero 5 si intitolerà "Shock Jock" (in italiano sarà "La scossa") e si allaccia al finale di "Sorcerer", l'episodio 4 della stagione 5 dal titolo "Il mago". "È molto più oscuro e molto più spaventoso" di episodi come "La trappola" (il terzo della stagione 5), specifica l'autore.

L'episodio numero 6 si intitola "Fuga da Camazotz" e segna il ritorno di Shawn Levy alla regia. Ross Duffer spiega che è il più lungo di questo Volume e aggiunge che ha fatto piangere ad ogni rewatch i suoi realizzatori.

Il sesto episodio del Volume 2 si intitola "Il ponte" ed è co-diretto dai fratelli Duffer con Shawn Levy. Scrive l'autore: "A parte il finale, probabilmente è il capitolo più emozionante della stagione". Leggi anche Stranger Things 5, i nuovi poster dei personaggi del Volume 2

Il gran finale Dopo il rilascio dei tre nuovi episodi, i fan di Stranger Things in tutto il mondo dovranno attendere ancora sei giorni per il gran finale, un unico episodio che compone il Volume 3.

L'ottavo episodio durerà due ore e mezza, come anticipato dai Duffer Brothers e negli Stati Uniti uscirà anche in alcune sale cinematografiche selezionate e solo il 31 dicembre e il 1°gennaio.

I creatori dello show hanno espresso la loro gratitudine allo streamer per aver organizzato proiezioni sul grande schermo dello show che, per alcune sequenze, è un vero e proprio spettacolo visivo.

Sono stati loro a suggerire uno speciale debutto al cinema che avrebbe funzionato come un film, idea legata alla durata dell'episodio speciale e alla decisione della piattafoma di riservare al finale dello show una finestra di uscita esclusiva. In Italia l'ultimo episodio arriverà il 1°gennaio 2026. Leggi anche Stranger Things 5, Matt Duffer anticipa "morte più violenta di sempre"