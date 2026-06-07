Elton John suona per Dua Lipa e Callum Turner a Villa Valguarnera

Il lungo weekend di festeggiamenti ha trasformato Palermo e Bagheria nel palcoscenico di uno degli eventi mondani più seguiti dell'anno. Oggi pranzo a Villa Igiea, l'hotel quartiere generale di questi giorni, e poi il rientro. Tra ospiti illustri, musica dal vivo e ricevimenti esclusivi, la celebrazione ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo. Ma non sono mancate le polemiche

Le celebrazioni per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner si sono concluse con una serata da favola a Villa Valguarnera, a Bagheria, dove ieri gli sposi hanno rinnovato simbolicamente le loro promesse davanti a oltre 200 invitati. A rendere ancora più speciale il ricevimento è stata l'esibizione a sorpresa di Sir Elton John, che al pianoforte ha interpretato Your Song, accompagnando uno dei momenti più emozionanti della festa.

gran finale a Villa Igiea

Per il ricevimento sono arrivati in Sicilia amici e ospiti internazionali, giunti a bordo di decine di minivan dai vetri oscurati, mentre gli sposi hanno fatto il loro ingresso con un esclusivo Mercedes Maybach Classe V. Dopo la cena nelle sale della storica dimora, la festa è proseguita nei giardini con un dj set affidato a nomi di primo piano della musica elettronica, tra cui Peggy Gou. Attorno alla villa è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza e un sistema audio orientato verso l'interno del parco per limitare l'impatto acustico sul centro abitato.

Con il pranzo conclusivo di oggi a Villa Igiea si chiude il lungo weekend di festeggiamenti siciliani della coppia, che ha attirato l'attenzione della stampa internazionale e di centinaia di curiosi. Secondo le stime diffuse nei giorni scorsi dalla società Jfc, l'evento avrebbe generato per la Sicilia un ritorno economico e mediatico di circa 268 milioni di euro, confermando il forte richiamo internazionale delle nozze della popstar e dell'attore britannico.

Le polemiche

Le nozze di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia hanno acceso anche una polemica internazionale dopo alcuni articoli della stampa britannica, tra cui The Telegraph e The Sun, che hanno associato Bagheria e i luoghi delle celebrazioni alla mafia con espressioni giudicate stereotipate. Le ricostruzioni hanno provocato la dura reazione della Regione Siciliana: il presidente Renato Schifani ha chiesto scuse ufficiali, denunciando un danno d'immagine per l'isola e ricordando il lungo percorso di riscatto dalla criminalità organizzata.