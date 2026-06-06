Nozze Dua Lipa e Callum Turner, a Palermo il weekend di festa

Dopo il matrimonio celebrato a Londra, la popstar britannica e l'attore hanno scelto Palermo per tre giorni di festeggiamenti insieme ad amici e ospiti d'eccezione. Tra musica, balli e glamour, il capoluogo siciliano è diventato il palcoscenico della loro festa di nozze

Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Palermo per celebrare il loro matrimonio con un lungo weekend di festeggiamenti. Dopo le nozze celebrate nei giorni scorsi a Londra, la coppia è arrivata nel capoluogo siciliano, dove venerdì sera ha dato il via a tre giorni di eventi insieme a familiari e amici.

un intero weekend di festa

Tra gli ospiti avvistati figura anche la stilista Donatella Versace, presente alle celebrazioni insieme ad altri invitati del mondo dello spettacolo e della moda. Le immagini della serata mostrano i due neo-sposi mentre ballano e salutano gli ospiti, dando inizio ai festeggiamenti in un'atmosfera di grande festa. Dua Lipa, vincitrice di tre Grammy Awards e tra le popstar più amate degli ultimi anni grazie a successi come Future Nostalgia, ha coronato la sua storia d'amore con l'attore britannico Callum Turner, noto al pubblico per la serie The Capture e per il film The Boys in the Boat.

le nozze più pop dell'anno

A rendere ancora più esclusivo il fine settimana siciliano è la presenza di numerosi ospiti internazionali arrivati tra Palermo e Bagheria per celebrare la coppia. Dopo la prima serata nel cuore del centro storico, i festeggiamenti proseguono in location storiche della provincia, tra rigide misure di sicurezza e il massimo riserbo sul programma. Gli allestimenti esclusivi dell'evento hanno occupato i ciottoli di piazza Croce dei Vespri. Sullo sfondo svetta la facciata settecentesca di Palazzo Ganci Valguarnera, la stessa struttura che nel 1963 ospitò il set del regista Luchino Visconti per il celebre valzer tra Burt Lancaster e Claudia Cardinale ne Il Gattopardo.