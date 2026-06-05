Dua Lipa, iniziate a Palermo le nozze più pop dell'anno

Un braccialetto d'oro al polso per entrare, van neri e teli scuri per blindare i vicoli del centro storico. Il centro di Palermo si è trasformato nel set di un matrimonio da favola: quello tra la popstar Dua Lipa e l'attore britannico Callum Turner. Il primo atto è andato in scena a piazza Croce dei Vespri, sotto Palazzo Ganci Valguarnera, lo storico salotto del Gattopardo. Un evento blindatissimo e ricco di star internazionali, che ha acceso il jet set ma ha anche diviso la città tra fascino e disagi per le strade

Trent'anni lei, popstar globale da miliardi di stream, trentasei lui, attore britannico in forte ascesa. Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Palermo per giurarsi fedeltà eterna, organizzando una tre giorni blindatissima che ha richiamato in Sicilia il jet set della musica e del cinema mondiale. Il primo atto è andato in scena questa sera, occupando il cuore del centro storico. Tanti i van neri con i vetri oscurati che si sono fermati davanti alla Galleria d'arte moderna. Sotto un gazebo della security, gli addetti hanno oscurato le telecamere dei telefoni a chiunque non fosse nella lista degli invitati. Per superare i blocchi serviva un pass preciso: un braccialetto d'oro.

Il salotto del Gattopardo diventa privato Gli allestimenti esclusivi dell'evento hanno occupato i ciottoli di piazza Croce dei Vespri. Sullo sfondo svetta la facciata settecentesca di Palazzo Ganci Valguarnera, la stessa struttura che nel 1963 ospitò il set del regista Luchino Visconti per il celebre valzer tra Burt Lancaster e Claudia Cardinale. Tra specchi antichi disposti all'aperto e auto storiche usate come appoggio per i piatti dell'apericena, hanno sfilato gli ospiti: il produttore Mark Ronson con la moglie Grace Gummer — figlia di Meryl Streep —, la cantante Charli XCX insieme a George Daniel, e l'artista britannica Olivia Dean. Un impianto imponente che ha chiuso il centro storico e che non è piaciuto a chi quella zona la vive ogni giorno. Approfondimento Dua Lipa e Callum Turner, ciò che sappiamo del matrimonio a Palermo