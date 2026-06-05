Dua Lipa, iniziate a Palermo le nozze più pop dell'anno

Un braccialetto d'oro al polso per entrare, van neri e teli scuri per blindare i vicoli del centro storico. Il centro di Palermo si è trasformato nel set di un matrimonio da favola: quello tra la popstar Dua Lipa e l'attore britannico Callum Turner. Il primo atto è andato in scena a piazza Croce dei Vespri, sotto Palazzo Ganci Valguarnera, lo storico salotto del Gattopardo. Un evento blindatissimo e ricco di star internazionali, che ha acceso il jet set ma ha anche diviso la città tra fascino e disagi per le strade
Trent'anni lei, popstar globale da miliardi di stream, trentasei lui, attore britannico in forte ascesa. Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto Palermo per giurarsi fedeltà eterna, organizzando una tre giorni blindatissima che ha richiamato in Sicilia il jet set della musica e del cinema mondiale. Il primo atto è andato in scena questa sera, occupando il cuore del centro storico. Tanti i van neri con i vetri oscurati che si sono fermati davanti alla Galleria d'arte moderna. Sotto un gazebo della security, gli addetti hanno oscurato le telecamere dei telefoni a chiunque non fosse nella lista degli invitati. Per superare i blocchi serviva un pass preciso: un braccialetto d'oro.
Il salotto del Gattopardo diventa privato
Gli allestimenti esclusivi dell'evento hanno occupato i ciottoli di piazza Croce dei Vespri. Sullo sfondo svetta la facciata settecentesca di Palazzo Ganci Valguarnera, la stessa struttura che nel 1963 ospitò il set del regista Luchino Visconti per il celebre valzer tra Burt Lancaster e Claudia Cardinale. Tra specchi antichi disposti all'aperto e auto storiche usate come appoggio per i piatti dell'apericena, hanno sfilato gli ospiti: il produttore Mark Ronson con la moglie Grace Gummer — figlia di Meryl Streep —, la cantante Charli XCX insieme a George Daniel, e l'artista britannica Olivia Dean. Un impianto imponente che ha chiuso il centro storico e che non è piaciuto a chi quella zona la vive ogni giorno.
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Droni vietati e l'attesa di Elton John a Bagheria
I riflettori adesso si spostano. Sabato i festeggiamenti si trasferiranno a Bagheria, dentro le mura storiche di Villa Valguarnera. I cancelli della dimora sono sorvegliati da mercoledì, con squadre di operai al lavoro tra climatizzatori, pouf colorati e camionette della sicurezza. Nelle ultime ore i residenti hanno visto passare diverse autobotti all'interno della proprietà per gli ultimi ritocchi ai giardini. L'appuntamento per gli ospiti è fissato per le 18:30, per l'evento clou del weekend. Sopra tutta l'area della villa la prefettura ha imposto il divieto assoluto di sorvolo per i droni. Tra gli addetti ai lavori rimbalza una voce insistente: l'arrivo e l'esibizione privata di Elton John sul palco interno. L'attesa è alle stelle per un weekend blindato che ha già trasformato la Sicilia nella capitale del pop mondiale.
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Il Sì a due anni e mezzo circa dai primi avvistamenti in pubblico. Nel mezzo, tante cene, molti viaggi e pochi ma memorabili red carpet. Una storia d'amore da favola, vissuta sempre sotto gli occhi dei media e gli obiettivi dei fotografi, che è riuscita a conservare una spontaneità che ha emozionato i fan di entrambi A cura di Vittoria Romagnuolo