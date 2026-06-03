Taylor Swift e Travis Kelce. Il matrimonio più atteso dell'anno. La coppia convolerà a nozze - secondo alcune fonti - il prossimo 3 luglio a New York, dove vive stabilmente. Tra gli invitati più attesi ci sarebbero Selena Gomez e Gigi Hadid, che con buone probabilità vestiranno i panni delle damigelle d'onore. Un'unione che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo, nata tra il palcoscenico di lei e il campo da football di lui.
Dua Lipa e Callum Turner. Dopo il fidanzamento annunciato nell'estate 2025, e il matrimonio civile a Londra celebrato lo scorso 31 maggio, i due avrebbero scelto Palermo come location per il loro "sì", con un evento che dovrebbe durare tre giorni, dal 5 al 7 settembre, tra cene di gala e gite in barca. La direzione creativa dell'evento è stata affidata ad Alessandra Grillo, rinomata wedding planner italiana, e le ultime indiscrezioni parlano di ben 72 camere occupate dagli ospiti. L'isola siciliana si prepara ad accogliere uno dei matrimoni più glamour dell'anno.
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Il matrimonio di CR7 e Georgina verrà celebrato durante l'estate a Madeira, l'isola portoghese dove è nato Ronaldo e a cui il calciatore è molto legato. Una delle coppie più chiacchierate del panorama internazionale, che ufficializzerà il proprio legame tra lusso, amici vip e l'immancabile attenzione dei media globali. Sugli abiti e sui dettagli massimo riserbo, ma non è sfuggito all'attenzione di tutti l'enorme anello di fidanzamento che Georgina ha mostrato orgogliosamente in diversi eventi esclusivi.
Damiano David e Dove Cameron. Rock e Hollywood uniti dal sì. Il fatidico annuncio del fidanzamento è arrivato il 3 gennaio 2026, quando Damiano ha condiviso pubblicamente la notizia con un carosello di foto di coppia. La location esatta non è ancora stata annunciata, ma la scelta ricadrebbe sull'Italia: "Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia", ha anticipato l'attrice ospite di Entertainment Tonight. Tra le indiscrezioni più recenti, una possibile cerimonia a Taormina, in Sicilia.
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La data fissata è il 4 luglio 2026, con una cerimonia al Castello di Xirumi Serravalle, dimora storica a Lentini, in provincia di Siracusa. I duen, insieme da nove anni e genitori del piccolo Cesare, hanno avuto un'idea originale per gli inviti: ispirandosi alle riviste anni '90 come Cioè, hanno ricreato una copertina a tema con loro in primo piano, con giochi e quiz sulla coppia all'interno. Il dettaglio più emozionante? Papà Eros Ramazzotti ha promesso un concerto privato.
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Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. Un amore lungo vent'anni che arriva all'altare. Vanessa Incontrada sposerà Rossano Laurini, con cui ha una relazione dal 2007: i due sono pronti a giurarsi amore eterno dopo una vita costruita insieme e un figlio, Isal, e dopo una crisi profonda che ha tuttavia cementificato ancora di più il loro legame. La cerimonia è attesa in Sardegna nell'estate 2026, in un mix di relax e intimità immersa nella natura mediterranea, lontana dai riflettori.
Luì e Sofì (Me contro Te). Il matrimonio più originale - e divisivo - dell'estate. Nessuna cerimonia intima, ma The Wedding - Lo Show: uno spettacolo a pagamento pensato per i fan più giovani, con musica, coreografie ed effetti speciali, fissato per il 5 settembre 2026 all'Arena Milano. Dopo anni di annunci e rinvii, la coppia ha scelto un'esperienza collettiva, a metà tra concerto e teatro, costruita per condividere il grande giorno con la community che li segue da sempre. Una scelta che ha suscitato molte polemiche.