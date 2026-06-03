Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I 7 matrimoni vip più attesi dell'estate da Dua Lipa a Taylor Swift e Aurora Ramazzotti

Spettacolo fotogallery
7 foto
©Ansa

Da Hollywood all'Italia, l'estate appena cominciata si preannuncia ricca di matrimoni da sogno. Matrimoni che, perlopiù, verranno celebrati proprio nel nostro Paese

Spettacolo: Ultime gallery

12 serie tv da vedere a giugno, da The Bear 5 a House of Dragon 3

Serie TV
12 foto

Il Jungle Dress di Jennifer Lopez, storia dell'iconico vestito verde

Spettacolo

Il dress di chiffon con la stampa d'ispirazione tropicale, la scollatura e lo spacco profondi, è...

13 foto

Da Homer Gere a Ella Travolta, 15 figli d'arte attori famosi Hollywood

Cinema

Le star di Hollywood sono spesso fonte d'ispirazione per i loro figli e le loro figlie, che sin...

15 foto

Backrooms, il cast del film horror al cinema

Cinema

Diretto dal ventenne Kane Parsons, si basa sul concetto "creepypasta" di Internet delle...

16 foto

I 10 migliori film di Zeudi Araya

Cinema

L’attrice e produttrice, volto del cinema italiano sexy degli anni Settanta, è morta il 24 maggio...

19 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Respinta la richiesta di Bill Cosby per nuovo processo su aggressione

    Spettacolo

    Nuovo stop giudiziario per l'attore statunitense, che vede sfumare il tentativo di ottenere un...

    Nastassja Kinski contro Wim Wenders, scontro su un nudo di 50 anni fa

    Spettacolo

    A quasi cinquant'anni dall'uscita di un film diventato un classico del cinema tedesco, una scena...

    Zerocalcare ospite a Stories. VIDEO

    Spettacolo

    In questi giorni su Netflix con "Due Spicci", la serie scritta e diretta da lui che riporta in...