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Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Il matrimonio di CR7 e Georgina verrà celebrato durante l'estate a Madeira, l'isola portoghese dove è nato Ronaldo e a cui il calciatore è molto legato. Una delle coppie più chiacchierate del panorama internazionale, che ufficializzerà il proprio legame tra lusso, amici vip e l'immancabile attenzione dei media globali. Sugli abiti e sui dettagli massimo riserbo, ma non è sfuggito all'attenzione di tutti l'enorme anello di fidanzamento che Georgina ha mostrato orgogliosamente in diversi eventi esclusivi.