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Asia Argento è arrivata alla sfilata di Armani alla Milano Fashion Week di giugno con un total look del marchio, un completo coi pantaloni dal design fluido, un top in stile reggiseno e un ventaglio, accessorio che ha rubato la scena e ha restituito anche a chi le sfilate le ha seguite solo da lontano l'idea del forte caldo che si è abbattuto sulla capitale della moda italiana fin dal mese scorso facendo correre ai ripari anche le celebrità appassionate di stile.

Come vestirsi quando fa molto caldo, idee di outfit ispirati dalle star. FOTO