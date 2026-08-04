Ventaglio mania, l'accessorio preferito delle star in estate, da Kate Middleton a J. Lo
A ogni latitudine, ma soprattutto nelle città italiane e in Europa dove il caldo sta raggiungendo livelli da record, il ventaglio è diventato l'accessorio "mai senza", da sfoggiare in giro ma anche sui red carpet e, in generale, sotto i riflettori. Non più un dettaglio di stile demodé ma un oggetto indispensabile per combattere l'afa, da scegliere in abbinamento col look, magari, o decorato con qualche messaggio divertente
A cura di Vittoria Romagnuolo