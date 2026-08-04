Serena Rossi, all'attrice il premio Campari Passion for Film 2026

Mostra del Cinema di Venezia, a Serena Rossi il premio Campari Passion for Film 2026Cinema
Va a Serena Rossi il premio Campari Passion for Film dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre 2026). Lo annunciano la Biennale e Campari in una nota. Il premio sarà consegnato all'attrice giovedì 10 settembre 2026 Sala Grande (Palazzo del Cinema) prima della proiezione Fuori Concorso del film Scherzetto di Mario Martone
Va all'attrice italiana Serena Rossi il premio Campari Passion for Film dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre 2026). Lo annunciano la Biennale e Campari in una nota. Il premio, conferito insieme alla Direzione Artistica di Biennale Cinema, vuole riconoscere il merito a chi trasforma la passione in forza creativa, come omaggio alla volontà di distinguersi e di lasciare il segno nella narrazione cinematografica.
Le parole di Serena Rossi
Il premio sarà consegnato a Serena Rossi giovedì 10 settembre 2026 Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle 21.30, prima della proiezione Fuori Concorso del film Scherzetto (Italia / 116') di Mario Martone, dove l'attrice è tra gli interpreti principali insieme a Toni Servillo, Lorenzo Perrotta, Leonardo Lidi, Giovanni Ludeno e Gianluca Di Gennaro. "Tornare al Lido è per me sempre una gioia grande", ha commentato Serena Rossi. "A questo luogo mi legano ricordi indelebili, prima fra tutti la bellissima esperienza della conduzione delle serate di apertura e chiusura, ed è un vero onore ricevere il Premio Campari Passion for Film. Tengo a ringraziare sinceramente il presidente Pietrangelo Buttafuoco, il direttore Alberto Barbera e La Biennale di Venezia per la stima e per questo riconoscimento. La passione, la spinta a mettermi continuamente in gioco e a cercare quella connessione autentica con il pubblico, sono da sempre l'unica vera bussola del mio lavoro".
il commento di Alberto Barbera
Come osserva Barbera, il premio "celebra un'artista che ha saputo fare del cinema e dello spettacolo non soltanto un mestiere, ma una vera forma di passione, ricerca e condivisione con il pubblico. Attrice, cantante e interprete di grande sensibilità, ha attraversato generi e linguaggi diversi confermando in ogni sua manifestazione la capacità di conferire naturalezza e autenticità ai ruoli interpretati".
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Serena Rossi compie 40 anni, i suoi personaggi più noti. FOTO
L’attrice è nata a Napoli il 31 agosto 1985 ed è diventata uno dei volti della televisione italiana più noti e amati dal pubblico. Non sono mancati ruoli anche sul grande schermo. Da Un posto al sole a Mina Settembre, i personaggi più famosi dell’interprete