Serena Rossi, all'attrice il premio Campari Passion for Film 2026

Le parole di Serena Rossi

Il premio sarà consegnato a Serena Rossi giovedì 10 settembre 2026 Sala Grande (Palazzo del Cinema) alle 21.30, prima della proiezione Fuori Concorso del film Scherzetto (Italia / 116') di Mario Martone, dove l'attrice è tra gli interpreti principali insieme a Toni Servillo, Lorenzo Perrotta, Leonardo Lidi, Giovanni Ludeno e Gianluca Di Gennaro. "Tornare al Lido è per me sempre una gioia grande", ha commentato Serena Rossi. "A questo luogo mi legano ricordi indelebili, prima fra tutti la bellissima esperienza della conduzione delle serate di apertura e chiusura, ed è un vero onore ricevere il Premio Campari Passion for Film. Tengo a ringraziare sinceramente il presidente Pietrangelo Buttafuoco, il direttore Alberto Barbera e La Biennale di Venezia per la stima e per questo riconoscimento. La passione, la spinta a mettermi continuamente in gioco e a cercare quella connessione autentica con il pubblico, sono da sempre l'unica vera bussola del mio lavoro".

il commento di Alberto Barbera

Come osserva Barbera, il premio "celebra un'artista che ha saputo fare del cinema e dello spettacolo non soltanto un mestiere, ma una vera forma di passione, ricerca e condivisione con il pubblico. Attrice, cantante e interprete di grande sensibilità, ha attraversato generi e linguaggi diversi confermando in ogni sua manifestazione la capacità di conferire naturalezza e autenticità ai ruoli interpretati".