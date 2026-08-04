Claudio Baglioni lancia online il progetto "frammenti"

Il cantante ha lanciato il progetto artistico multimediale "frammenti", che accompagnerà il pubblico verso "Che notte è questa! La partenza", l'evento in programma il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena, a Roma. I contenuti saranno pubblicati sui canali social ufficiali dell'artista e ripercorreranno i testi di "La vita è adesso", il disco più acquistato di sempre in Italia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Claudio Baglioni ha lanciato da ieri, lunedì 3 agosto, sui canali ufficiali social il progetto artistico multimediale che scandirà l'avvicinamento a "Che notte è questa! La partenza" del GrandTour LaVitaÈAdesso, il viaggio creativo e ricreativo che unirà arte, musica e incanto in un concerto lungo sessant'anni ambientato nei contesti di maggior fascino e valore del patrimonio storico e culturale italiano.

Le parole del primo video "Alla vigilia di un viaggio così si pensa a un bagaglio che sia poco ingombrante e leggero. Si ritrovano vecchi pensieri nei corridoi della memoria, si riscoprono antiche parole segrete in quaderni imbrattati di appunti, si rivedono immagini sparse in piccoli album disordinati. Si riducono tutte le cose da prendere e da portare in alcuni frammenti di vita e di tempo, con quelle immagini e con i pensieri che diventano nuove parole dentro le voci di amici e di amiche da mettere insieme nella valigia per far compagnia durante il percorso e restare comunque legati fra cuori e fra menti". Approfondimento Claudio Baglioni annuncia due date del tour dopo lo stop per infortunio

Verso "Che notte è questa! La partenza" Claudio Baglioni ha scelto queste parole per presentare il primo video del progetto multimediale "frammenti" che, da ieri, lunedì 3 agosto, scandirà l'avvicinamento al 24 ottobre 2026 per il debutto di "Che notte è questa! La partenza", l'insieme dei concerti live a Piazza di Siena, Villa Borghese, Roma. Il polievento inaugura il GrandTour LaVitaÈAdesso, l'itinerario artistico e culturale che da giugno a settembre 2027 percorrerà l'intera Penisola e farà tappa nei più suggestivi scenari del nostro Paese. Approfondimento Baglioni ringrazia i fan dopo lo stop: “Da voi fiato per proseguire"

Le clip speciali dedicate a "La vita è adesso" Le clip speciali, che saranno pubblicate online sui canali ufficiali social dell'artista, fonderanno immagini, grafica, filmati, musica e illustri e famose voci recitanti, ripercorrendo alcuni passaggi significativi dei testi degli undici pezzi (i dieci originali e il titolo conclusivo "Il sogno è sempre") del disco più acquistato di sempre in Italia: "La vita è adesso". Approfondimento Claudio Baglioni, tutte le date del GrandTour - La vita è adesso

Le celebrazioni del quarantennale Un fenomeno discografico che è nella storia della musica, celebrato nel suo 40° anniversario con un complesso di iniziative culminante nel GrandTour 2027: il giro dei concerti in cui, in mezzo al repertorio storico più conosciuto e affermato del cantautore, saranno eseguiti dal vivo, per la prima volta, anche tutti i brani dell'album dei record. Una somma di ritratti di vita quotidiana in cui le storie individuali raccontate conservano la loro unicità e, nel contempo, le emozioni e le situazioni descritte, l'amore, l'amicizia, il tempo che passa, la speranza, la solitudine, la nostalgia, la centralità del sogno e il desiderio di futuro, diventano universali e comunicanti, dando modo a ciascuno di ritrovarsi in quelle vicende.