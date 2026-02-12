claudio baglioni, tutte le date del GrandTour - LA VITA È ADESSO

Claudio Baglioni è tra i cantautori italiani più amati e popolari di sempre. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato album di enorme successo: da Questo piccolo grande amore a Viaggiatore sulla coda del tempo passando per Gira che ti rigira amore bello, Sabato pomeriggio e Strada facendo. Ricordiamo anche i brani Amore bello, Poster, Con te, Avrai, Niente più, Con voi, E noi due là, L'ultima cosa che farò e Capitani coraggiosi in collaborazione con Gianni Morandi (FOTO). Inoltre, il cantautore ha all’attivo due conduzioni del Festival di Sanremo: nel 2018 con Michelle Hunziker e Pierfranceso Favino e nel 2019 con Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Questo il calendario completo con tutte le date del GrandTour - La vita è adesso di Claudio Baglioni: