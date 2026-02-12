Lunedì 29 giugno il cantautore si esibirà a Venezia per il primo appuntamento della lunga serie di concerti in programma fino a settembre. Previsti spettacoli in numerose città: da Firenze a Torino passando per Palermo, Cagliari, Macerata e Caserta
Quarantotto concerti in quaranta cornici da sogno. Il 29 giugno Claudio Baglioni darà il via al GrandTour - La vita è adesso. La tournée toccherà numerose città: da Venezia a Torino passando per Genova, Spoleto, Firenze, Palermo, Cagliari, Macerata e Caserta.
claudio baglioni, tutte le date del GrandTour - LA VITA È ADESSO
Lunedì 29 giugno Claudio Baglioni porterà la sua musica in Piazza San Marco, Venezia, per il primo appuntamento della lunga serie di concerti in programma fino a settembre. Nel corso dei mesi il cantautore (FOTO) si esibirà in quarantotto appuntamenti in location suggestive: dallo Sferisterio di Macerata alla Reggia di Caserta passando per il Teatro Greco di Siracusa.
La tournée, pensata come culmine delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario dell’uscita dell’album La vita è adesso, ovvero il disco più venduto di sempre in Italia, arriverà dopo il tour nei grandi teatri lirici italiani. Al momento massimo riserbo sulla scaletta dello show.
Approfondimento
Claudio Baglioni ha tenuto un concerto in Senato. VIDEO
Claudio Baglioni è tra i cantautori italiani più amati e popolari di sempre. Nel corso degli anni l’artista ha pubblicato album di enorme successo: da Questo piccolo grande amore a Viaggiatore sulla coda del tempo passando per Gira che ti rigira amore bello, Sabato pomeriggio e Strada facendo. Ricordiamo anche i brani Amore bello, Poster, Con te, Avrai, Niente più, Con voi, E noi due là, L'ultima cosa che farò e Capitani coraggiosi in collaborazione con Gianni Morandi (FOTO). Inoltre, il cantautore ha all’attivo due conduzioni del Festival di Sanremo: nel 2018 con Michelle Hunziker e Pierfranceso Favino e nel 2019 con Claudio Bisio e Virginia Raffaele.
Questo il calendario completo con tutte le date del GrandTour - La vita è adesso di Claudio Baglioni:
- lunedì 29 giugno 2026 - 21:00, VENEZIA · PIAZZA SAN MARCO - FESTIVAL DELLA BELLEZZA
- martedì 30 giugno 2026 - 21:00, VENEZIA · PIAZZA SAN MARCO - FESTIVAL DELLA BELLEZZA
- giovedì 02 luglio 2026 - 21:00, VILLAFRANCA (VR) · CASTELLO SCALIGERO
- venerdì 03 luglio 2026 - 21:00, CODROIPO (UD) · VILLA MANIN
- sabato 04 luglio 2026 - 21:00, MAROSTICA (VI) · PIAZZA CASTELLO
- domenica 05 luglio 2026 - 21:00, ESTE (PD) · CASTELLO CARRARESE
- martedì 07 luglio 2026 - 21:00, PISTOIA · PIAZZA DUOMO
- mercoledì 08 luglio 2026 - 21:00, GENOVA · ARENA DEL MARE - PORTO ANTICO
- giovedì 09 luglio 2026 - 21:00, SORDEVOLO (BI) · ANFITEATRO GIOVANNI PAOLO II
- sabato 11 luglio 2026 - 21:00, CERNOBBIO (CO) · VILLA ERBA
- lunedì 13 luglio 2026 - 21:00, BERGAMO · ARENA FIERA
- mercoledì 15 luglio 2026 - 21:00, SPOLETO (PG) · PIAZZA DUOMO
- giovedì 16 luglio 2026 - 21:00, FIRENZE · LE CASCINE - PRATO DELLE CORNACCHIE
- venerdì 17 luglio 2026 - 21:00, CATTOLICA (RN) · ARENA DELLA REGINA
- lunedì 20 luglio 2026 - 21:00, POMPEI (NA) · ANFITEATRO DEGLI SCAVI
- martedì 21 luglio 2026 - 21:00, POMPEI (NA) · ANFITEATRO DEGLI SCAVI
- giovedì 23 luglio 2026 - 21:00, SIRACUSA · TEATRO GRECO
- venerdì 24 luglio 2026 - 21:00, SIRACUSA · TEATRO GRECO
- domenica 26 luglio 2026 - 21:00, AGRIGENTO · LIVE ARENA
- lunedì 27 luglio 2026 - 21:00, AGRIGENTO · LIVE ARENA
- martedì 28 luglio 2026 - 21:00, PALERMO · TEATRO DI VERDURA
- mercoledì 29 luglio 2026 - 21:00, PALERMO · TEATRO DI VERDURA
- venerdì 31 luglio 2026 - 21:00, TAORMINA (ME) · TEATRO ANTICO
- sabato 01 agosto 2026 - 21:00, TAORMINA (ME) · TEATRO ANTICO
- martedì 04 agosto 2026 - 21:00, ALGHERO (SS) · ANFITEATRO "IVAN GRAZIANI"
- mercoledì 05 agosto 2026 - 21:00, CAGLIARI · ARENA FIERA DELLA SARDEGNA
- domenica 16 agosto 2026 - 21:00, CASTIGLIONCELLO (LI) · CASTELLO PASQUINI
- lunedì 17 agosto 2026 - 21:00, FORTE DEI MARMI (LU) · VILLA BERTELLI
- mercoledì 19 agosto 2026 - 21:00, TERMOLI (CB) · ARENA DEL MARE
- giovedì 20 agosto 2026 - 21:00, BARLETTA (BT) · FOSSATO DEL CASTELLO
- venerdì 21 agosto 2026 - 21:00, FASANO (BR) · PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA
- sabato 22 agosto 2026 - 21:00, APRICENA (FG) · CAVA DELL'ERBA
- lunedì 24 agosto 2026 - 21:00, CIRÒ MARINA (KR) · ARENA SARACENA
- martedì 25 agosto 2026 - 21:00, ROCCELLA IONICA (RC) · TEATRO AL CASTELLO
- mercoledì 26 agosto 2026 - 21:00, SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) · ARENA DEI CEDRI
- giovedì 27 agosto 2026 - 21:00, PAESTUM (SA) · ARENA DEI TEMPLI
- sabato 29 agosto 2026 - 21:00, LANCIANO (CH) · PARCO DELLE ROSE
- domenica 30 agosto 2026 - 21:00, L’AQUILA · TEATRO DEL PERDONO
- martedì 01 settembre 2026 - 21:00, PARMA · PARCO DUCALE
- mercoledì 02 settembre 2026 - 21:00, TRENTO · TRENTINO MUSIC ARENA
- giovedì 03 settembre 2026 - 21:00, BRESCIA · PIAZZA DELLA LOGGIA
- sabato 05 settembre 2026 - 21:00, CERVERE (CN) · ANFITEATRO DELL'ANIMA
- domenica 06 settembre 2026 - 21:00, VIGEVANO (PV) · CASTELLO SFORZESCO
- mercoledì 09 settembre 2026 - 21:00, MACERATA · SFERISTERIO
- giovedì 10 settembre 2026 - 21:00, MACERATA · SFERISTERIO
- sabato 12 settembre 2026 - 21:00, CASERTA · REGGIA DI CASERTA - PIAZZA CARLO DI BORBONE
- domenica 13 settembre 2026 - 21:00, CASERTA · REGGIA DI CASERTA - PIAZZA CARLO DI BORBONE
- venerdì 18 settembre 2026 - 21:00, TORINO · PIAZZA SAN CARLO
Claudio Baglioni, i look e la carriera dell’artista
Il cantautore nato il 16 maggio del 1951 ha annunciato il suo ritiro dalle scene nel 2026, al termine di una serie di live che ha definito 'il mio giro d'onore'. Ha venduto oltre 60 milioni di dischi e vinto numerosi premi, dal Festivalbar al Wind Music Awards. La sua voce ha un’estensione di 3 ottave. LA FOTOSTORIA