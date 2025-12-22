Claudio Baglioni ha tenuto un concerto in Senato. VIDEO

Dinnanzi ad un Senato gremito, l'artista ha intonato tre dei suoi più grandi successi: "La vita è adesso", "Avrai" e "Strada facendo"

Domenica 21 dicembre, Claudio Baglioni è stato ospite d’onore del Concerto del Natale nell’Aula del Senato, accompagnato dall’Orchestra e dal Coro del Teatro San Carlo, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, del Presidente del Senato Ignazio La Russa e delle Alte cariche dello Stato.

Claudio Baglioni in Senato

"Quella sua maglietta fina non è in scaletta perché tanto fa parte della nostra storia, del nostro modo di sentirci italiani", ha detto Ignazio Larussa, prima del concerto di Claudio Baglioni a Palazzo Madama. L'artista, davanti a Sergio Mattarella e alle alte cariche dello Stato, ha intonato però tre dei suoi più grandi successi: La vita è adesso, Avrai e Strada facendo. Ad accompagnarlo, l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli. Mentre, ad assistere allo spettacolo, erano presenti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il sovrintendente del Teatro San Carlo Fulvio Macciardi che, come Baglioni, ha ricevuto in dono la campanella simbolo del Senato, usata in Aula per richiamare all'ordine i parlamentari. La Russa ha poi spiegato che, avere Baglioni in Senato, era un suo desiderio. Come lo sarebbe vedere Adriano Celentano e Zucchero.