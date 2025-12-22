Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Claudio Baglioni ha tenuto un concerto in Senato. VIDEO

Musica
Instagram @claudiobaglioni

Dinnanzi ad un Senato gremito, l'artista ha intonato tre dei suoi più grandi successi: "La vita è adesso", "Avrai" e "Strada facendo"

Domenica 21 dicembre, Claudio Baglioni è stato ospite d’onore del Concerto del Natale nell’Aula del Senato, accompagnato dall’Orchestra e dal Coro del Teatro San Carlo, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, del Presidente del Senato Ignazio La Russa e delle Alte cariche dello Stato.

Claudio Baglioni in Senato

"Quella sua maglietta fina non è in scaletta perché tanto fa parte della nostra storia, del nostro modo di sentirci italiani", ha detto Ignazio Larussa, prima del concerto di Claudio Baglioni a Palazzo Madama. L'artista, davanti a Sergio Mattarella e alle alte cariche dello Stato, ha intonato però tre dei suoi più grandi successi: La vita è adesso, Avrai Strada facendo. Ad accompagnarlo, l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli. Mentre, ad assistere allo spettacolo, erano presenti anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il sovrintendente del Teatro San Carlo Fulvio Macciardi che, come Baglioni, ha ricevuto in dono la campanella simbolo del Senato, usata in Aula per richiamare all'ordine i parlamentari. La Russa ha poi spiegato che, avere Baglioni in Senato, era un suo desiderio. Come lo sarebbe vedere Adriano Celentano e Zucchero.

Spettacolo: Ultime notizie

Checco Zalone e Buen Camino, un film tra padri smarriti e comicità

Cinema

Checco Zalone ha presentato a Roma Buen Camino, in arrivo al cinema il 25 dicembre: un film che...

Claudio Baglioni ha tenuto un concerto in Senato. VIDEO

Musica

Dinnanzi ad un Senato gremito, l'artista ha intonato tre dei suoi più grandi successi: "La vita è...

What Happens At Night, Mads Mikkelsen nel film di Martin Scorsese

Cinema

Il film, basato sull’omonimo romanzo, vedrà dietro la macchina da presa Martin Scorsese....

Tylor Chase, la star di Ned di Nickelodeon è oggi un senzatetto

Spettacolo

Per aiutare la star di "Ned - Scuola di sopravvivenza" è stata aperta una raccolta fondi, che la...

Bridgerton, Nicola Coughlan mostra il figlio di Penelope ai fan

Spettacolo

La star britannica ha mostrato il bambino, figlio di Penelope e Colin, visto nel finale di...

Spettacolo: Per te