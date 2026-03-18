Toni Servillo, l'attore recita nel nuovo film di Mario Martone intitolato ScherzettoCinema
Per la settima volta nella sua carriera, l'attore di Afragola collabora con il regista napoletano, interpretando il protagonista Daniele Mallarico, un illustratore affermato che da anni conduce un’esistenza solitaria, immerso nel proprio lavoro. La sua quotidianità viene sconvolta dalla presenza del nipote Mario, un bambino piccolo assai vivace che sul set è interpretato da Lorenzo Perrotta
Nel cuore di Napoli sono in corso le riprese di Scherzetto, il nuovo progetto cinematografico firmato da Mario Martone. Il regista torna dietro la macchina da presa con un’opera che si sviluppa a partire dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, pubblicato da Einaudi, e adattato per il cinema dallo stesso Martone assieme a Ippolita di Majo.
E per la settima volta nella sua carriera, Toni Servillo collabora con Mario Martone, interpretando il protagonista Daniele Mallarico.
La pellicola si costruisce su una dimensione narrativa raccolta, quasi teatrale, dove gli spazi e il tempo diventano elementi centrali della tensione drammatica.
Il film si presenta come un confronto generazionale in spazi chiusi: la vicenda prende forma all’interno di ambienti circoscritti, tra le pareti di una casa e un balcone, nell’arco di pochi giorni. In questo contesto ristretto si sviluppa un confronto serrato che assume i tratti di un vero e proprio duello. A scontrarsi sono due figure appartenenti a generazioni lontane: un nonno e un nipote, legati da un rapporto che si rivela progressivamente complesso e carico di tensioni.
Toni Servillo ancora con Martone
L'attore Toni Servillo collabora ancora una volta (la settima volta, per essere precisi) con Mario Martone, interpretando Daniele Mallarico, un illustratore affermato che da anni conduce un’esistenza solitaria, immerso nel proprio lavoro. La sua quotidianità viene sconvolta dalla presenza del nipote Mario, un bambino piccolo ma estremamente vivace, interpretato da Lorenzo Perrotta.
Accanto ai due protagonisti si muovono Serena Rossi e Leonardo Lidi, che nel film danno volto ai genitori del bambino. Il cast si arricchisce inoltre della presenza di Gianluca Di Gennaro e Giovanni Ludeno, coinvolti in una partecipazione amichevole.
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Un film che ambisce a oltrepassare i confini nazionali
Scherzetto è il risultato di una collaborazione produttiva tra Mad Entertainment e Rai Cinema, in associazione con Picomedia. Il film è prodotto da Maria Carolina Terzi, Carlo, Lorenza e Luciano Stella e Mauro Luchetti per Mad Entertainment, insieme a Roberto Sessa per Picomedia. La realizzazione e la distribuzione dell’opera sono sostenute dal Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.
La componente tecnica vede impegnati professionisti di primo piano: la direzione della fotografia è affidata a Paolo Carnera, mentre la scenografia porta la firma di Carmine Guarino. I costumi sono curati da Daniela Ciancio e il montaggio sarà realizzato da Jacopo Quadri. Le musiche originali sono composte da Valerio Vigliar, mentre i disegni attribuiti al protagonista sono opera di Dario Maglionico.
Una volta completato, Scherzetto sarà distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution. La diffusione internazionale del film sarà invece gestita da Rai Cinema International Distribution, a conferma di un progetto che ambisce a raggiungere anche il pubblico oltre i confini nazionali.
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