Il film si presenta come un confronto generazionale in spazi chiusi: la vicenda prende forma all’interno di ambienti circoscritti, tra le pareti di una casa e un balcone, nell’arco di pochi giorni. In questo contesto ristretto si sviluppa un confronto serrato che assume i tratti di un vero e proprio duello. A scontrarsi sono due figure appartenenti a generazioni lontane: un nonno e un nipote, legati da un rapporto che si rivela progressivamente complesso e carico di tensioni.

Un film che ambisce a oltrepassare i confini nazionali

Scherzetto è il risultato di una collaborazione produttiva tra Mad Entertainment e Rai Cinema, in associazione con Picomedia. Il film è prodotto da Maria Carolina Terzi, Carlo, Lorenza e Luciano Stella e Mauro Luchetti per Mad Entertainment, insieme a Roberto Sessa per Picomedia. La realizzazione e la distribuzione dell’opera sono sostenute dal Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

La componente tecnica vede impegnati professionisti di primo piano: la direzione della fotografia è affidata a Paolo Carnera, mentre la scenografia porta la firma di Carmine Guarino. I costumi sono curati da Daniela Ciancio e il montaggio sarà realizzato da Jacopo Quadri. Le musiche originali sono composte da Valerio Vigliar, mentre i disegni attribuiti al protagonista sono opera di Dario Maglionico.

Una volta completato, Scherzetto sarà distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution. La diffusione internazionale del film sarà invece gestita da Rai Cinema International Distribution, a conferma di un progetto che ambisce a raggiungere anche il pubblico oltre i confini nazionali.