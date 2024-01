3/11 ©Webphoto

LE CONSEGUENZE DELL’AMORE (Titta di Girolamo) - Di nuovo diretto da Paolo Sorrentino, questa volta Servillo è Titta di Girolamo, uomo triste e solitario, che vive in un hotel in Svizzera. Si scoprirà che è un contabile della mafia, dipendente dall’eroina, e che deve scontare una pena e si trova in una sorta di esilio forzato. Servillo è entrato perfettamente nel ruolo, nell’apatia di un uomo che ha perso tutto e non riesce a trovare la felicità, se non attraverso l’amore

