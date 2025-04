Pechino Express, stasera la quinta tappa col malus Elettra Lamborghini

Prosegue a ritmi serrati la gara di Pechino Express , che arriva al giro di boa di questa edizione con una tappa che rappresenterà un bivio importante per le 7 coppie in gara. Un bivio importante e… leopardato, perché a sconvolgere gli equilibri della gara arriverà infatti un ospite speciale, irresistibile e soprattutto imprevedibile: Elettra Lamborghini , malus della puntata in quanto portatrice della temutissima “ bandiera leopardata ”. Le coppie, sempre più determinate a correre “Fino al tetto del mondo”, nella tappa di domani - giovedì 3 aprile , in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - dovranno far di tutto per evitare Elettra e la sua bandiera, pena una punizione che farà perdere loro minuti preziosissimi.

Giro di boa

Giunti esattamente alla metà del loro viaggio, i viaggiatori hanno ben chiaro il quadro degli avversari e sono più determinati che mai a superare i propri limiti. Quella di giovedì 3 aprile - alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - sarà la seconda tappa thailandese, che prenderà il via dai resti della prima capitale del Paese, Sukhothai; zaini in spalla, come sempre provvisti solamente di una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, le coppie dovranno raggiungere il villaggio di Lampang per firmare il Libro Rosso, particolarmente importante anche questa volta perché influirà in maniera decisiva sulle sorti della gara; successivamente tutti di corsa verso il traguardo di puntata a Chiang Mai, nel nord del Paese. Ma come detto, per buona parte del percorso l’obiettivo per tutti sarà quello di schivare Elettra Lamborghini e la sua visibilissima “bandiera leopardata”, che saranno capaci di essere determinanti per le sorti della corsa. Chi riuscirà a sfuggirle e chi invece cadrà sotto le sue grinfie? Tutte le coppie potranno proseguire in questo viaggio indimenticabile o qualcuno dovrà fare i bagagli e rientrare in Italia?