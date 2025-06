Ezra Miller torna al cinema: "Lavorerò con Lynne Ramsay"

Dopo un’assenza di due anni dal panorama cinematografico e una lunga serie di problemi legali che ne hanno compromesso l'immagine pubblica, l’attore statunitense è pronto a riprendere la sua carriera. Noto per la sua intensità interpretativa e per ruoli di forte impatto, Miller si prepara a tornare sul grande schermo collaborando nuovamente con la regista e sceneggiatrice britannica con cui ha già condiviso un importante successo in passato



Ezra Miller è pronto a tornare al cinema dopo le vicende giudiziarie che l’hanno coinvolto negli ultimi anni.

"Lavorerò con Lynne Ramsay”, ha annunciato l'attore statunitense, noto principalmente per il ruolo di Barry Allen/Flash nei film del DC Extended Universe e di Credence Barebone nella saga di Animali fantastici. Dopo un’assenza di due anni dal panorama cinematografico e una lunga serie di problemi legali che ne hanno compromesso l'immagine pubblica, la star americana è pronta a riprendere la sua carriera. Noto per la sua intensità interpretativa e per ruoli di forte impatto, Miller si prepara a tornare sul grande schermo collaborando nuovamente con la regista e sceneggiatrice britannica con cui ha già condiviso un importante successo in passato, la sopracitata Lynne Ramsay. L’ultima apparizione sul grande schermo di Ezra Miller risale al 2023, quando ha interpretato il protagonista nel film The Flash. Subito dopo, l’attore ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, una scelta dettata dall’emergere, nel 2022, di gravi accuse penali. Tra queste, figuravano episodi di aggressione e adescamento di minori, che hanno avuto una forte eco mediatica e legale.

Cannes come occasione per riemergere Il ritorno pubblico di Miller è avvenuto in modo del tutto inaspettato al Festival di Cannes, dove ha sostenuto Die My Love, il nuovo progetto di Lynne Ramsay. In quell'occasione, l'attore ha voluto sottolineare il legame profondo che lo unisce alla regista e sceneggiatrice britannica, definendola "una delle persone a me più care al mondo" e "una delle più grandi registe viventi". Le sue parole hanno rievocato la precedente collaborazione tra i due nel film del 2011 ...e ora parliamo di Kevin (titolo originale: We Need to Talk About Kevin).

Un nuovo film a tema vampiresco Nel maggio scorso, Lynne Ramsay ha ufficializzato il coinvolgimento di Ezra Miller come protagonista del suo prossimo lungometraggio. Sebbene i dettagli sul progetto non siano ancora stati divulgati, la regista ha indicato che si tratterà di un film incentrato sul tema del vampirismo. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni sulla trama o sul cast.

Scrivere in solitudine: un nuovo approccio creativo Parlando con Lo Speciale, il giornale online italiano, in un'intervista pubblicata il 19 giugno 2025 durante la sua ospitata all'edizione di quest'anno del Filming Italy Sardegna Festival, Ezra Miller ha confermato la nuova collaborazione con Ramsay. "Sto lavorando di nuovo con lei. Probabilmente sarà la prima cosa che farò: un film che stiamo scrivendo insieme", ha dichiarato. Ha poi aggiunto che negli ultimi tempi si è dedicato molto alla scrittura, attività che gli ha permesso di rimanere produttivo anche durante l'isolamento: "Sto scrivendo molto, perché è qualcosa che si può fare in solitudine, e la solitudine mi è stata amica."

Un legame instabile con l’industria del cinema Alla domanda su quale sia oggi il suo rapporto con l’industria cinematografica, Miller ha risposto con cautela, riconoscendo che la situazione resta delicata: “Precario — direi su basi precarie.” Le sue parole riflettono l'incertezza che ancora accompagna la sua posizione all’interno del settore, segnato dalle vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista.

Le vicende legali hanno portato al declino della sua immagine pubblica. Il recente ritorno di Miller rappresenta la prima vera esposizione pubblica dopo le gravi accuse mosse contro di lui nel 2022. I capi d'imputazione includevano aggressione fisica, abusi e adescamento di minori. L'attore è stato inoltre arrestato più volte per disturbo della quiete pubblica. Uno degli episodi più discussi risale al 2020, quando un video, diffuso in rete, mostrava Miller mentre afferrava una donna per il collo e la scaraventava a terra all'interno di un bar in Islanda.