Jim Jarmusch annuncia: “Voglio la cittadinanza francese”

Il cineasta americano, Leone d’Oro a Venezia, ha confermato di voler diventare cittadino francese. Una scelta che racconta il suo rapporto con Parigi e la Nouvelle Vague, mentre promuove il nuovo film girato in Francia

Jim Jarmusch non ha mai nascosto il suo amore per Parigi. Ora il regista statunitense, 72 anni, compie un passo decisivo: ottenere la cittadinanza francese. “Le pratiche sono in corso. Sono un po’ in ritardo, ma sì, lo farò”, ha dichiarato ai microfoni di France Inter, mentre presentava il suo nuovo film Father Mother Sister Brother, in uscita nelle sale francesi il 7 gennaio. (qui la recensione del film)

Un legame che parte da lontano Premiato con il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, Jarmusch ha spiegato il motivo di questa scelta: “La Francia, Parigi e la cultura francese sono molto profondamente in me. Sarebbe un grande onore avere un passaporto francese”. Non è un colpo di testa: il rapporto con la capitale francese risale agli anni Novanta, quando girò alcune scene di Night on Earth. “È il mio secondo amore dopo New York”, ha raccontato più volte. Il regista ha riconosciuto più volte l’influenza decisiva della cultura francese sul suo cinema. “Ero ossessionato dalla Nouvelle Vague, dalla poesia e dal surrealismo francesi. La mia conoscenza del cinema americano è arrivata come un ritorno, un’eco del cinema francese”, ha spiegato. Tra i suoi riferimenti, François Truffaut, Jean-Luc Godard e Jacques Rivette. Un legame confermato anche dal produttore Charles Gillibert, che parla di “un rapporto molto forte con la Francia e con molti artisti e tecnici parigini”.