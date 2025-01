20 film da vedere in streaming a gennaio

2/20 ©Webphoto

Fidanzata in affitto - Sky Cinema Uno. Jennifer Lawrence è la protagonista dell’irriverente commedia in arrivo il 2 gennaio. Maddie ha un sacco di problemi: le hanno sequestrato la macchina per delle multe non pagate, ma così non può lavorare come autista Uber per arrotondare lo stipendio da cameriera e pagare le tasse di proprietà sulla casa che ha ereditato dalla madre dopo la sua morte. Quando una ricca coppia vuole ingaggiarla per “svezzare” a livello emotivo il figlio Percy, vede in quella proposta la soluzione ai suoi guai

Jennifer Lawrence sul film Fidanzata in affitto: “Non si può far ridere senza offendere”