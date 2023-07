Il vampiro più famoso della storia del cinema torna diretto da André Øvredal in un libero adattamento del settimo capitolo del celebre romanzo di Bram Stoker Dracula

È disponibile il trailer di Demeter: Il Risveglio di Dracula, film horror diretto dal regista e sceneggiatore norvegese André Øvredal. La pellicola è un libero adattamento del settimo capitolo del celebre romanzo di Bram Stoker Dracula del 1897, nel quale la ciurma della nave Demeter, ignara di trasportare Dracula, si trova a dover lottare per la sopravvivenza in un terrificante e lungo viaggio dalla Transilvania fino all’Inghilterra. Il film horror arriverà nelle sale italiane il 10 agosto 2023.

L’angosciante trailer del film horror L’agghiacciante trailer di Demeter: Il Risveglio di Dracula, ci immerge nell’inquietanti atmosfere di un’imbarcazione diretta a Londra: ignari che Dracula sia sulla nave, gli uomini a bordo si troveranno inermi di fronte al risveglio del demone. Il film racconta infatti la spaventosa ed angosciante storia della nave mercantile Demeter, atta a trasportare casse di legno non contrassegnate, dalla Transilvania fino alla città Londra. La presenza di Dracula sulla nave, rinchiuso come un animale in una delle casse, porterà ad una serie di terrificanti eventi, dal momento che l’equipaggio cercherà disperatamente di sopravvivere al lungo viaggio, perseguitato ogni notte dal risveglio del Principe delle Tenebre. approfondimento Renfield, i migliori film con l'assistente di Dracula

Il regista André Øvredal Il terrificante film è diretto da André Øvredal, regista e sceneggiatore norvegese non nuovo al genere dell’orrore. Il regista ha infatti precedentemente seguito le riprese di Troll Hunter nel 2010, girato in forma di mockumentary come The Blair Witch Project e Cloverfield. Non solo, André Øvredal è anche il regista del film horror Autopsy del 2016, con Emile Hirsch e Brian Cox, e di Scary Stories to Tell in the Dark, su un soggetto di Guillermo del Toro. Le premesse, dunque, sembrano che promettere bene, vista la tipologia di lavori che ha alle spalle il regista. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

Demeter: Il Risveglio di Dracula, tutti i dettagli Demeter: Il Risveglio di Dracula racconta il viaggio di Dracula dalla Transilvania all’Inghilterra a bordo della nave Demeter, in un’ambientazione scura, tetra e terrificante. Il film, mette in scena l’iconico Dracula nella sua forma più sanguinaria e brutale: rinchiuso come un animale in una cassa di legno, il signore della notte è pronto ad uscire allo scoperto ogni volta che cala il sole, generando l’inferno tra l’equipaggio a bordo. A cercare di sopravvivere, c’è infatti in primis il capitano della nave, interpretato da Liam Cunningham, ma anche il primo ufficiale Wojcheck (David Dastmalchian), il medico di bordo Clemens (Corey Hawkins) e la giovane clandestina Anna (Aisling Franciosi). A vestire i “panni” di Dracula in questa nuova versione della storia, troviamo l’attore spagnolo Javier Botet che, nel corso della sua carriera, ha interpretato molto spesso il ruolo di antagonista in vari film horror, fra cui REC, La madre, Slender Man, It - Capitolo due, Crimson Peak e The Conjuring - Il caso Enfield. Il nuovo film horror Demeter: Il Risveglio di Dracula arriverà nelle sale italiane il 10 agosto 2023.