Bussano alla porta di M. Night Shyamalan con Dave Bautista, Jonathan Groff , Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn e e Rupert Grint.. Mentre sono in vacanza in uno chalet isolato, una bambina e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di fare una scelta impossibile per evitare l’apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa crede prima che tutto sia perduto.. Il film sarà disponibile su SKy dal 30 ottobre

Bussano alla porta, la recensione del flm