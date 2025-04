Supergirl, nuove foto dal set con Milly Alcock

Arrivano le prime immagini dal set con l'attrice australiana nei panni dell'eroina DC, ed è così che il primo sguardo al costume che Alcock indossa per interpretare Kara Zor-El nel film Supergirl: Woman of Tomorrow è finalmente arrivato. Le riprese del nuovo progetto targato DC Studios sono in pieno svolgimento, e un'immagine catturata dal set ha cominciato a circolare online, offrendo ai fan l’occasione di osservare per la prima volta l’interprete nella sua veste di Supergirl

Arrivano le prime immagini dal set del film Supergirl, delle nuove foto che mostrano Milly Alcock intenta a recitare tra un ciak e l’altro.

Ed è così che il mondo cinematografico dedicato ai supereroi si arricchisce di un’importante novità: il primo sguardo al costume che Alcock indossa per interpretare Kara Zor-El nel film Supergirl: Woman of Tomorrow è finalmente arrivato.

Le riprese del nuovo progetto targato DC Studios sono in pieno svolgimento, e alcune immagini catturate dal set hanno iniziato a circolare online, offrendo ai fan l’occasione di osservare per la prima volta l’interprete australiana nella sua veste di Supergirl, l’eroina DC.

Dopo oltre quarant’anni dall’ultima pellicola dedicata interamente a Kara Zor-El, il personaggio torna protagonista in un film stand-alone, e lo fa sotto una luce nuova, fedele alle recenti interpretazioni fumettistiche. Supergirl: Woman of Tomorrow promette infatti di rappresentare una versione moderna e complessa dell’eroina kryptoniana. Milly Alcock, già apprezzata per il suo ruolo in House of the Dragon, raccoglie un’eredità importante e si appresta a indossare un simbolo iconico della cultura pop. In questo contesto, la prima apparizione in costume assume un valore simbolico, diventando una sorta di dichiarazione d’intenti da parte degli autori del film.



Potete guardare le immagini in cui vediamo per la prima volta Milly Alcock sul set del film con il costume da supereroina DC nei tweet che trovate in fondo a questo articolo.