Nel nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran approderà Supergirl: Woman of Tomorrow, il film su Kara Zor-El, la cugina kryptoniana di Clark Kent. Tra le novità ufficiali riportate dalla stampa straniera, l’attrice e drammaturga Anna Nogueira, nota per i ruoli nelle serie tv The Vampire Diaries, The Michael J. Fox Show e Hightown, per la scrittura della commedia Which Way to the Stage che ha debuttato a Off-Broadway nel 2022 e per la lavorazione all’adattamento del romanzo breve Mothers, Lock Up Your Daughters di Alice Sola Kim, scriverà la sceneggiatura della pellicola. Nel 2022 Nogueira aveva già sviluppato un altro progetto sulla supereroina, un possibile spin-off del film The Flash, all’epoca in post-produzione e dove Sasha Calle aveva interpretato proprio Kara Zor-El. Con l’avvento di Gunn e Safran il progetto non ha avuto seguito, ma Supergirl è rimasta e ha assunto una dimensione autonoma. Contrariamente ai prossimi progetti del DCU Superman: Legacy e The Brave and the Bold, rispettivamente affidati alla direzione dello stesso Gunn e di Andy Muschietti, la nuova pellicola non ha ancora un regista ufficiale.