Note d'incontro, serate tra musica e parole all'Accademia della Scala

Ingresso libero con prenotazione

L’iniziativa, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, è realizzata con il sostegno di Fondazione Bracco come Main Sponsor e il contributo di Regione Lombardia.

La Fondazione Bracco, Socio Fondatore dell’Accademia, ancora una volta è al fianco della Scuola scaligera per sostenere il percorso di quei giovani che intendono costruire la propria vita professionale sulla passione per l’arte e la musica.

“La musica classica ha immense potenzialità per migliorare le nostre vite e metterci in sintonia con noi stessi e con gli altri”, afferma Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco. “Personalmente ho avuto la fortuna di poterne fruire fin da giovane e ora ho ben chiaro quanto la musica, in virtù del suo valore culturale e sociale, abbia una valenza etica ed educativa incredibile. Per questo siamo assolutamente convinti che sia fondamentale offrire a tutti, anche ai più giovani, le chiavi per poterla conoscere e apprezzare, così come deve avvenire per l’arte di generale. Ecco perché sosteniamo convintamente questa iniziativa, che sarà magistralmente condotta dal bravissimo musicologo Fabio Sartorelli, che da tanti anni collabora con la nostra Fondazione”.