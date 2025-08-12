Katy Perry, multa dalle Baleari per videoclip girato in area protetta

Esplora tutte le offerte Sky
Katy Perry, multa dal governo delle Baleari per il videoclip girato in un'area protetta

Musica

Camilla Sernagiotto

A sinistra un frame del videoclip Lifetimes di Katy Perry (da YouTube) e a destra una foto di Perry (Ansa)

Brutto periodo per la popstar statunitense: dopo la fine della relazione con l’attore Orlando Bloom confermata all’inizio dello scorso mese, a distanza di un anno dai fatti è arrivata la decisione ufficiale del Governo delle Baleari. Ha imposto una sanzione di 6.000 euro alla casa di produzione responsabile del videoclip del singolo Lifetimes della cantante, realizzato senza autorizzazione all’interno del Parco Naturale di Ses Salines, nelle isole Baleari

Questo è di certo un brutto periodo per la popstar statunitense Katy Perry, tra problemi personali e controversie legali: dopo la fine della relazione con l’attore Orlando Bloom (confermata all’inizio dello scorso mese), a distanza di un anno dai fatti è arrivata la decisione ufficiale del Governo delle Baleari. Ha imposto una sanzione di 6.000 euro alla casa di produzione responsabile del videoclip del singolo Lifetimes della cantante, realizzato senza autorizzazione all’interno del Parco Naturale di Ses Salines, nelle isole Baleari. 

 

L’area interessata, che si estende dal sud di Ibiza al nord di Formentera e comprende anche il tratto di mare tra le due isole, è riconosciuta per la sua straordinaria bellezza e per l’importanza ambientale. Qui si trovano spiagge celebri, paesaggi di foreste e pianure, oltre a ecosistemi marini inseriti nel patrimonio dell’Unesco.

 

A onor di cronaca, potete guardare il videoclip incriminato (quello della canzone Lifetimes) nella clip che trovate in fondo a questo articolo. 

La violazione e le indagini delle autorità

Secondo quanto riportato dal Majorca Daily Bulletin, la sanzione arriva al termine di un procedimento iniziato nell’estate precedente. La produzione, riferisce Europa Press, non aveva alcun permesso dal ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Ambiente per oltrepassare le barriere che tutelano habitat di elevato valore naturalistico, fondamentali per la biodiversità locale. Si tratta infatti di un’area di sosta e nidificazione per numerose specie di uccelli migratori, oltre che di un delicato ecosistema marino.

 

Le autorità hanno avviato l’inchiesta nel luglio dello scorso anno, dopo le prime segnalazioni della presenza di Katy Perry sulle dune di S’Espalmador, isolotto protetto dal 1980. La popstar, 40 anni, era stata notata anche in altre zone vincolate dell’arcipelago, fatto che ha spinto gli organi competenti a verificare le modalità di realizzazione del videoclip.

L’impatto ambientale e le reazioni

Pur non essendo la prima celebrità a scegliere le Baleari come scenario per un progetto artistico, il caso di Katy Perry ha riacceso il dibattito sull’impatto delle produzioni audiovisive nei luoghi naturali.

 

Gli ambientalisti hanno espresso preoccupazione, sottolineando come anche iniziative apparentemente rispettose dell’ecosistema possano, in realtà, causare danni a contesti particolarmente vulnerabili.

Un periodo complicato per Katy Perry

Questa controversia arriva in un momento personale e professionale non facile per Katy Perry. La fine della relazione con l’attore Orlando Bloom, 48 anni, confermata all’inizio dello scorso mese, ha segnato la conclusione di una storia iniziata nel 2016, ufficializzata con il fidanzamento nel 2019 e dalla quale è nata Daisy Dove, oggi quattro anni.

 

Sul fronte musicale, la popstar affronta la difficile accoglienza del suo ultimo album 143 da parte dei fan, mentre le vendite dei biglietti del Lifetimes Tour, avviato lo scorso aprile e in programma fino a dicembre, procedono a rilento secondo quanto riportato da The Sun.

Katy Perry performing at the Coronation Concert held in the grounds of Windsor Castle, Berkshire, to celebrate the coronation of King Charles III and Queen Camilla. Picture date: Sunday May 7, 2023.

L’episodio a Formentera e la conclusione del caso

Il videoclip di Lifetimes mostra la cantante immersa nella vivace atmosfera di Ibiza e Formentera, tra spiagge soleggiate e serate nei locali. Tuttavia, alcune sequenze la ritraggono tra le dune protette di S’Espalmador, area in cui l’accesso è vietato. Dopo la pubblicazione del video, il governo spagnolo ha precisato che la società di produzione non aveva presentato alcuna richiesta di autorizzazione e che, in ogni caso, il permesso non sarebbe stato concesso.

 

Le verifiche si sono protratte per mesi, fino alla decisione finale comunicata in questi giorni: una sanzione di 6.000 euro, cifra irrisoria per una star del calibro di Katy Perry, ma che segna la chiusura ufficiale della vicenda.

 

A onor di cronaca, di seguito trovate il videoclip incriminato (quello della canzone Lifetimes). 

