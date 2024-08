Katy Perry, è uscita la nuova canzone Lifetimes

Katy Perry ha parlato del significato di Lifetimes: “Racconta del trovare l’amore della propria vita, profondo e soddisfacente. Personalmente non credo che l’anima gemella debba essere sempre un partner. Può arrivare in diverse forme: un figlio, il tuo miglior amico, un animale domestico. Per me è mia figlia”

La cantante ha aggiunto: “Le chiedo ogni sera: ‘Mi amerai per tutta la vita?’. Lei risponde di sì e io mi sento completa. Vi trovate e ritrovate, ancora e ancora, per tutta la vita”. Katy Perry ha girato il videoclip a Ibiza tra tramonti al mare, feste e voglia di libertà.

Spensieratezza e divertimento, ma sopratutto amore. A poche settimane di distanza da Woman’s World, Katy Perry ha lanciato Lifetimes, una canzone dedicata alla figlia Daisy Dove. L'artista: “Racconta del trovare l’amore della propria vita, profondo e soddisfacente. Personalmente non credo che l’anima gemella debba essere sempre un partner. Può arrivare in diverse forme: un figlio, il tuo miglior amico, un animale domestico. Per me è mia figlia”.

Inoltre, la voce di Teenage Dream ( FOTO ) conta 115 miliardi di streaming e più di 70 milioni di album e 143 milioni di brani venduti al mondo. Tra le sue canzoni più iconiche troviamo I Kissed a Girl, Firework, The One That Got Away, Part of Me, Roar e Never Really Over.

Questo il testo di Lifetimes di Katy Perry:

I’ll love you for

I’ll love you for life

Lifetimes

I’ll love you for

I’ll love you for life

Lifetimes

I know you feel it

Can you believe it

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

I know you feel it

Can you believe it

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

Like the sun is always rising

Like the stars are in the sky

You and I will find each other

In every single life

Baby, you and me

For infinity

My eternity

Baby, you and me

For infinity

My eternity

I’ll love you for

I’ll love you for life

Lifetimes

I’ll love you for

I’ll love you for life

Lifetimes

I know you feel it

Can you believe it

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

I know you feel it

Can you believe it

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

For life

For life

For life

For life

Baby, you and me

For infinity

My eternity (my eternity)

Baby, you and me

For infinity

My eternity (my eternity)

I’ll love you for

I’ll love you for life

Lifetimes

I’ll love you for

I’ll love you for life

Lifetimes

I know you feel it

Can you believe it

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

I know you feel it

Can you believe it

I’m gonna love you ’til the end and then repeat it

For life

For life

For life

For life