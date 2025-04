Death Stranding: annunciato il regista del film sul videogioco

Michael Sarnoski scriverà e dirigerà il film live-action Death Stranding, l’adattamento dell’omonimo videogioco di Hideo Kojima. Come riporta Deadline, la pellicola approfondirà i misteri del gioco che circondano “Death Stranding”, una serie catastrofica di eventi che hanno offuscato i confini tra i mondi dei vivi e dei morti, facendo emergere creature da incubo in un mondo frammentato sull’orlo del collasso.

TUTTO SUL REGISTA E SUL VIDEOGIOCO

Sarnoski si trova attualmente in fase di post-produzione del suo nuovo film, Death of Robin Hood con Hugh Jackman e Jodie Comer, mentre nel 2021 aveva diretto Pig – Il piano di Rob con Nicolas Cage, e nel 2024 il prequel di A Quiet Place, intitolato A Quiet Place – Giorno 1. Il videogioco Death Stranding, invece, è stato lanciato nel 2019 per Playstation 4 e ora vanta oltre 19 milioni di giocatori in tutto il mondo un cast stellare che include Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley. I giocatori assumono il ruolo di Sam Porter Bridges, un personaggio incaricato di riunire un’America divisa e di ristabilire i legami tra gli ultimi resti dell’umanità. Il 26 giugno uscirà anche Death Stranding 2: On the Beach, che vedrà il ritorno di Reedus, Seydoux, Nicolas Winding Refn e Troy Baker, ai quali si uniranno Luca Marinelli, Elle Fanning e George Miller.