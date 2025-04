Festival di Cannes 2025, nuovi film e star in programma

Mancano meno di tre settimane all'inizio del Festival di Cannes 2025 e, al già folto programma della kermesse, si sono aggiunti nelle ultime ore nuovi titoli già molto attesi dagli appassionati del grande cinema hollywoodiano. A Cannes 2025 vedremo anche Die, My Love di Lynne Ramsay, che verrà presentato in Concorso, The Chronology of Water diretto da Kristen Stewart, nella sezione Un Certain Regard, e Honey Don't di Ethan Coen, inserito tra le proiezioni di mezzanotte , tre titoli dai cast stellari che accrescono le possibilità di vedere sul red carpet della manifestazione i loro protagonisti e realizzatori, dunque, Jennifer Lawrence , Robert Pattinson e Kristen Stewart . Non si tratta delle uniche aggiunte al programma, ecco tutte le novità.

La stagione cinematografica 2025 entra nel vivo, come da tradizione, con le grandi anteprime di Cannes, Festival che anche quest'anno ospita produzioni parecchio attese e tante star che aggiungeranno glamour a uno dei red carpet più prestigiosi del settore. A Cannes 2025 arriverà anche Die, My Love , thriller di Lynne Ramsay , l'adattamento del romanzo di Ariana Harwicz con Robert Pattinson e Jennifer Lawrence , già protagonisti del Festival europeo Con loro, al Festival, potrebbero arrivare anche gli altri volti del cast, LaKeith Stanfield, Sissy Spacek e Nick Nolte, dal momento che la pellicola è inserita nella sezione Concorso. Kristen Stewart , veterana di Cannes, parteciperà col film biografico, drammatico e romantico, The Chronology of Water, titolo che vede la star statunitense esordire alla regia di un lungometraggio dopo essersi messa alla prova su alcuni corti. Ethan Cohen porterà a Cannes la seconda opera di una una trilogia ispirata ai b-movie e iniziata con Drive-Away Dolls (2024). Il nuovo Honey Don't, che arriverà a maggio nelle sale, vede di nuovo nel cast Margaret Qualley , questa volta insieme ad Aubrey Plaza , Chris Evans e Charlie Day .

Gli altri titoli aggiunti al programma



A programmma del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio, si sono aggiunti nuovi titoli e appuntamenti da non perdere per i cinefili.

In Concorso si è aggiunto Mother and Child dell'iraniano Saeed Roustaee. Nella sezione mentre in Un Certain Regard, non solo il film di Stewart ma anche Love Me Tender di Anna Cazenave Cambet con Vicky Krieps e Un Poeta di Simon Mesa Soto e O Riso e a Faca di Pedro Pinho.

Nella La sezione Premiere arriva Magellan di Lav Diaz con Gael Garcia Bernal nel ruolo principale, oltre a The Love That Remains dell' islandese Hlynur Palmason e Love on a Trial di Kōji Fukada.

Nelle proiezioni di mezzanotte anche Le Roi Soleil di Vincent Maël Cardona. Per il tributo al regista francese Pierre Richard si aggiunge L'Homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours.