Festival di Cannes 2025, in Concorso il film Fuori di Mario Martone

Thierry Frémaux e Iris Knobloch hanno annunciato il programma della 78ª edizione della kermesse, che si terrà dal 13 al 24 maggio. In Concorso il film italiano Fuori di Mario Martone, che racconta la vita di Goliarda Sapienza, autrice del romanzo L'arte della gioia. L'attrice protagonista è Valeria Golino, che ha diretto l'omonima serie tratta dall'opera. Per Un Certain Regard tre registi italiani: Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con Testa o Croce? e Francesco Sossai con Le città di pianura

Il delegato generale Thierry Frémaux e la presidente Iris Knobloch hanno annunciato il programma della 78ª edizione del Festival di Cannes (LO SPECIALE), che si terrà dal 13 al 24 maggio con presidente della giuria l'attrice Juliette Binoche (che per la seconda volta nella storia della kermesse raccoglierà il testimone da una donna, la regista americana Greta Gerwig) e come padrino l'attore e regista francese Laurent Lafitte. Al Grand Théâtre Lumière, martedì 13 maggio Robert De Niro riceverà la Palma d'Oro Onoraria, mentre mercoledì 14 maggio sarà presentato Fuori Concorso il film Mission: Impossible - The Finale Reckoning, il capitolo conclusivo della saga con Tom Cruise. L'attore sfilerà sulla Croisette insieme al regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie e al cast, che comprende anche Vanessa Kirby.

''Il cinema è più vivo che mai. Il cinema non è morto, assolutamente no, ma anzi, e continua a suscitare i desideri più folli", ha detto Frémaux durante la conferenza stampa di presentazione a Parigi. "Quest'anno abbiamo visto 2909 lungometraggi", cioè "quasi 3000 film", comprese 1127 opere prime. "Un record" che testimonia la "vitalità della creazione cinematografica mondiale", visto che le pellicole provenivano da 156 Paesi.

Come ha spiegato Knobloch, poi, il Festival di Cannes "ha preso atto con serietà e determinazione delle raccomandazioni" della Commissione d'inchiesta dell'Assemblea nazionale francese sulle violenze sessiste e sessuali commesse nel settore culturale, a cominciare proprio dal settore cinematografico. Ieri, infatti, la presidente della Commissione d'inchiesta, la deputata dei verdi francesi Sandrine Rousseau, aveva chiesto che la kermesse diventasse "un luogo in cui le mentalità vengono rovesciate". Dopo sei mesi di audizioni, la Commissione d'inchiesta sulle violenze nel mondo ha annunciato 86 raccomandazioni per bloccare la ''macchina che distrugge i talenti', perché "le violenze morali, sessiste e sessuali nel mondo della cultura sono sistemiche, endemiche e persistenti", aveva denunciato Rousseau nel documento basato sull'audizione di 350 personalità del comparto cinematografico, audiovisivo e dell'intrattenimento. L'attrice Judith Godrèche, che si è fortemente impegnata per la creazione della Commissione parlamentare francese, ha dichiarato a Franceinfo che il rapporto è ''impressionante'' e ''abbastanza terrificante''. Lo scorso anno aveva portato al Festival il cortometraggio Moi Aussi su abusi e violenze sessuali nel mondo della cultura, e con lui il #Metoo sulla Croisette.