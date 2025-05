Esce al cinema Lilo & Stitch, 5 cose da sapere sul remake live action

Il 21 maggio 2025 arriva in Italia sul grande schermo l’atteso film con Mata Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong e Billy Magnus ambientato nelle splendide isole Hawaii. Tutte le curiosità sulla pellicola che segue le avventure di una bambina solitaria e piena di fantasia che cerca disperatamente di trovare il proprio posto nel mondo, e della sua amicizia con il piccolo alieno

Il 21 maggio arriva al cinema in Italia Lilo & Stitch, l’atteso remake live-action dell’omonimo film d’animazione del 2002. La pellicola, diretta da Dean Fleischer Camp e prodotta dalla Walt Disney Pictures, ha avuto una realizzazione già annunciata nel 2018, ma è poi stata posticipata a causa della pandemia di Covid. Ora le avventure della bambina hawaiana e del suo amico alieno sono pronte per il grande schermo. Ecco cinque cose da sapere sul film.

La trama e la produzione La trama riprende quella del cartone animato. Lilo è la protagonista, una solitaria bambina hawaiana, sorellina di Nani, che stringe un forte legame di amicizia con un alieno, l'esperimento 626 di nome Stitch, credendo si tratti di un cane. Stitch in realtà è stato creato dallo strambo scienziato Jumba Jookiba per essere un'arma di distruzione planetaria ed è giunto sulla Terra per sfuggire al suo controllo. Inizialmente lo sceneggiatore del film era Mike Van Waes, sostituito poi da Chris Kekaniokalani Bright. Per la regia era invece inizialmente in trattativa Jon M. Chu, ma alla fine il ruolo è stato affidato a Dean Fleischer Camp che aveva già diretto Marcel the Shell. Leggi anche Lilo & Stitch, il nuovo film live action Disney

Le riprese, la promozione e la distribuzione L'animazione e le riprese del film sono cominciate nel 2022, ed il cast definitivo è stato annunciato nell'aprile del 2023. La pellicola, oltre allo stop causa diffusione della pandemia di Covid-19, ha subito altri ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Le riprese, sono state fatte prevalentemente in Oahu nelle Hawaii. Sarebbero dovute cominciare il 13 marzo 2023 e terminare il 16 giugno dello stesso anno, tuttavia il primo giorno di riprese è stato posticipato al 17 aprile. Il teaser trailer del film è stato pubblicato il 25 novembre 2024 e il trailer ufficiale, invece, il 12 marzo 2025. Una curiosità: Lilo & Stitch arriva prima in Italia che negli Usa. La distribuzione nelle sale statunitensi è prevista per il 23 maggio. Vedi anche Lilo e Stitch, il trailer del live action Disney

Il cast del film Il film è interpretato da Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis. Lilo & Stitch è prodotto da Jonathan Eirich e Dan Lin, mentre Tom Peitzman e Ryan Halprin sono gli executive producers. Maia Kealoha è la protagonista Lilo. Zach Galifiankis è lo scienziato Jumba Jookiba che vuole usare Stitch come arma di distruzione. Sydney Elizebeth Agudong è Nani, l’amata sorella di Lilo, Billy Magnussen è Pleakley, Tia Carrere è Mrs. Kekoa e Courtney B. Vance è Cobra Bubbles. Una nota da sapere è che l’unico elemento animato in CGI è proprio il piccolo alieno Stitch, che nella versione inglese ha di nuovo la voce di Chris Sanders, il quale tra l'altro è stato l’ideatore e regista di Lilo & Stitch del 2002. Leggi anche Lilo & Stitch, il teaser e cosa sapere del film live-action Disney

Le curiosità su Lilo & Stitch Ci sono alcune curiosità sulla realizzazione del film. La partecipazione di Chris Sanders non era così scontata, dato che da oltre vent’anni lavora per la Dreamworks. La colonna sonora di Lilo & Stitch è firmata da Dan Romer e include alcune canzoni presenti nella soundtrack del film animato del 2002, tra cui Devil in Disguise di Elvis Presley. Tia Carrere, la voce originale di Nani Pelekai in Lilo & Stitch (2002), è invece stata scelta in questo film per interpretare un nuovo personaggio: la signora Kekoa. Leggi anche Lilo & Stitch, sostituito l'attore che doveva interpretare David