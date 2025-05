Lilo & Stitch, il nuovo film live action Disney

Lilo (Maia Kealoha) è una bambina solitaria e piena di fantasia che cerca di trovare il proprio posto nel mondo. Tutto cambia quando stringe un legame speciale con Stitch (con doppiaggio originale di Chris Sanders), un misterioso e bizzarro alieno che le ricorda un cane. In realtà, non è affatto un animale domestico, ma una creatura geneticamente modificata che è stata creata dallo scienziato Jumba Jookiba (Zach Galifianakis) come arma di distruzione. Dopo essere riuscito a sfuggire al suo controllo, Stitch cerca rifugio sulla Terra. Tra i due nasce una profonda amicizia, e insieme affrontano una serie di sfide difficili.



