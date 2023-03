La Sirenetta, il nuovo trailer ufficiale

Durante la serata, oltre alla consegna delle prestigiose statuine, è stato proiettato l’ultimo trailer della versione live-action del film Condividi

Nel corso dell'evento più amato dagli appassionati del cinema è stato trasmetto in anteprima mondiale il trailer ufficiale di La Sirenetta (titolo originale The Little Mermaid), che ha permesso ancora una volta di ammirare la bellezza di Halle Bailey, che veste i panni di Ariel, nonostante tutte le polemiche nate dopo la diffusione della notizia che un'attrice nera avrebbe interpretato la famosa sirena dei mari della fiaba di Andersen.

Il trailer ufficiale di La Sirenetta approfondimento La Sirenetta, Halle Bailey mostra la nuova bambola di Ariel Mostrato per la prima volta durante la serata degli Oscar 2023 e poi pubblicato su YouTube, il nuovo trailer ufficiale di La Sirenetta ha già superato i due milioni di visualizzazioni. In poco più di due minuti di video si riassume un film che certamente porterà al cinema tanti nostalgici della celebre pellicola d’animazione della Disney e tante famiglie desiderose di vedere un movie ricco d’azione, ma anche di amore e amicizia. E già dalle prime immagini del trailer, la protagonista Halle Bailey promette di far sognare grandi e piccoli.

La trama di La Sirenetta GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film La Sirenetta è tratto da una fiaba di Hans Christian Andersen che narra la storia di Ariel, una giovane Sirena, bella, curiosa e con una grande sete di avventura. Ariel è la più giovane delle figlie del re dei mari Tritone, ma anche la più ribelle: desidera sapere cosà ci sia oltre il mare, vuole conoscere il mondo. Mentre visita la superficie delle acque in cui vive, si imbatte e si innamora dell’affascinante principe Eric. Alle sirene, però, è vietato interagire con gli umani, ma Ariel vuole seguire il suo cuore. Quindi, si rivolge alla malvagia strega del mare, Ursula, che le permette di sperimentare la vita sulla terraferma, ma in cambio di un dono prezioso: l’incantevole voce della sirenetta. Questo patto finirà con il mettere a repentaglio la sua vita e la corona di suo padre.

Interpreti e personaggi del film La Sirenetta approfondimento Oscar 2023, tutti i vincitori da Brendan Fraser a Michelle Yeoh. FOTO Halle Bailey interpreta il ruolo della protagonista, Ariel, figlia più giovane del re Tritone, principessa del regno di Atlantica e incuriosita dal mondo oltre il mare. L’attore Jonah Hauer-King veste i panni del principe umano Eric, che conquista il cuore di Ariel: la sirena lo salva dopo un annegamento. Ursula, la strega cattiva, sorella del re Tritone e zia di Ariel è interpretata da Melissa McCarthy. Il re Tritone, invece, ha il volto di Javier Bardem, mentre Sebastian, Flounder e Scuttle sono doppiati in originale rispettivamente da Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina. Regia, musiche, riprese e uscite al cinema Il film è prodotto dalla Walt Disney Pictures e diretto da Rob Marshall con le musiche di Alan Menken, Howard Ashman e Lin-Manuel Miranda. Le riprese principali si sono tenute ai Pinewood Studios di Iver e, durante i mesi estivi, anche in Sardegna. Il debutto del film nelle sale cinematografiche statunitensi è previsto per il 26 maggio. In Italia dovrebbe arrivare nei cinema il 24 maggio.