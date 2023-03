Oscar 2023, tutti i vincitori da Brendan Fraser a Michelle Yeoh. FOTO

3/23 ©Getty

Jamie Lee Curtis conquista il premio come Miglior attrice non protagonista in Everything Everywhere All At Once: "Dedico il premio a mio marito, alle nostre figlie, a mia sorella, a tutti quelli che hanno sostenuto i miei film di genere: tutti noi abbiamo vinto questo Oscar. E a mia madre e a mio papà, tutti e due hanno avuto la nomination per categorie diverse". Nella cinquina c'erano anche Angela Basset per Black Panther - Wakanda Forever, Hong Chau per The Whale, Kerry Condon per Gli spiriti dell’Isola e Stephanie Hsu per EveryThing Everywhere All At Once

Oscar 2023, l'attivista Malala Yousafzai sul carpet champagne