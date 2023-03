Oscar 2023, l'attivista Malala Yousafzai sul carpet champagne

La vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 2014 ha debuttato alla 95ª edizione dei Premi Oscar in veste di produttrice esecutiva di Stranger at the Gate, candidato nella categoria Miglior corto documentario

Splendente nell’abito di paillettes argentato con cappuccio firmato Ralph Lauren, l’attivista pachistana per i diritti delle donne e premio Nobel per la Pace nel 2014 Malala Yousafzai ha debuttato sul carpet champagne della 95ª edizione dei Premi Oscar (LA DIRETTA), che nella notte tra il 12 e il 13 marzo sta accogliendo al Dolby Theatre di Los Angeles tutte le star di Hollywood. Malala, accompagnata dal marito Asser Malik, parteciperà alla prestigiosa cerimonia cinematografica in veste di produttrice esecutiva di Stranger at the Gate, candidato nella categoria Miglior corto documentario. "Con la mia società voglio lavorare con le donne e con i giovani, realizzare programmi di ogni tipo e collegare così le persone in tutto il mondo" ha dichiarato l'attivista.