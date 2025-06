Ritorno al futuro, appello Michael J. Fox per ritrovare Gibson rossa

Chitarra Gibson rossa cercasi. Le star di Ritorno al Futuro Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Harry Waters Jr. hanno lanciato un appello per ritrovare l’iconico strumento del film cult del 1985, un modello Gibson ES-345 Cherry Red suonato da Marty McFly nella leggendaria scena del ballo scolastico negli anni Cinquanta sulle note di Johnny B. Goode, giusto in tempo per evitare di scomparire dall’esistenza e per tornare agli anni Ottanta. La chitarra, scomparsa misteriosamente dopo le riprese, è rimasta introvabile anche durante la preparazione del sequel del 1989 e ora, a quasi 40 anni dall’uscita del primo film, l'azienda Gibson ha avviato le ricerche. Oltre alla richiesta di aiuto al pubblico, si sta concentrando anche sulla produzione di un nuovo documentario sulla ricerca della chitarra e sul film, Lost to the Future, che si dipanerà tra negozi vintage, aste, collezioni private e celebrità della musica e del cinema, inclusi il co-creatore della saga, Bob Gale, e la voce del grande successo The Power of Love, Huey Lewis.