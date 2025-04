Coldplay, Chris Martin rivela: "Soffro di depressione"

“Ho notato che ultimamente alcune persone, me compreso, stanno lottando un po’ con la depressione”. In un video girato a Hong Kong, dove era in concerto con i Coldplay per il Music of the Spheres World Tour, e poi pubblicato sui social, il cantante Chris Martin è tornato a parlare di depressione. “Volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state di aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che qualcuna di queste possa essere utile anche a voi”. L’artista ha quindi dato alcuni suggerimenti per affrontarla. “La prima cosa che volevo dirvi è che esiste una cosa chiamata scrittura libera, in cui scrivi per dodici minuti tutti i tuoi pensieri, poi li bruci o li butti via. È molto bello”, ha detto. “La meditazione trascendentale è stata davvero meravigliosa per me. C'è una cosa chiamata “propriocezione", che è come il movimento del corpo che aiuta a bilanciare il cervello. C'è un uomo chiamato Jim Costello, che ha messo a punto il metodo Costello, che è molto utile, soprattutto per i giovani affetti da ADHD o autismo”. Martin ha anche citato un’artista, Chloe Qisha: “La sua musica mi rende felice”. Ha poi concluso: “Ci sono delle persone che ballano. Queste sono alcune delle cose che mi aiutano a rimanere grato e felice di essere vivo”.