Marty Supreme, "molto sesso" tra Gwyneth Paltrow e Timothée Chalamet

“Facciamo molto sesso in questo film. Ce n’è tanto, davvero tanto”. In un’intervista a Vanity Fair, Gwyneth Paltrow , 52 anni, ha anticipato le scene bollenti con Timothée Chalamet in Marty Supreme , il film di Josh Safdie ispirato all’autobiografia del campione di ping pong Marty Reisman. L’attrice, che dopo 15 anni torna sul grande schermo con un ruolo cinematografico significativo, interpreta l’amante del protagonista, come mostrano anche le prime immagini dal set dove Chalamet la bacia con passione a Central Park. L’unione dei due è stata allora ribattezzata “Gwynothée”. “Lui è un sex symbol più cerebrale. È semplicemente una persona educata, cresciuta bene. Un uomo, stavo per dire ragazzo, che prende molto sul serio il proprio lavoro ed è un partner divertente”. L’attrice ha poi ammesso di aver pensato: “Va bene, fantastico. Io ho 109 anni e tu ne hai 14”.

I COORDINATORI DI INTIMITÀ

Dopo il movimento #MeToo, che ha fatto luce sugli abusi sessuali a Hollywood, sul set hanno acquisito importanza le figure dei coordinatori di intimità. “Ora esiste questa figura di cui ignoravo persino l’esistenza: quando mi ha chiesto se fossi a mio agio con un particolare movimento, le ho risposto: “Tesoro, io vengo da un’epoca in cui ci si spogliava, ci si infilava nel letto e partiva la macchina da presa”. Gli abbiamo detto: siamo a nostro agio, puoi fare pure un passo indietro”, ha raccontato Paltrow. Nel 2017 lei stessa aveva rivelato al New York Times di aver ricevuto approcci sessuali nella suite del produttore Harvey Weinstein quando aveva 22 anni e stava per girare il suo primo film da protagonista, Emma. Oggi, “da quel che mi risulta, non si organizzano più incontri nelle camere d’albergo o, se ci sono, avvengono sempre in presenza di più persone. Quella bolla è definitivamente scoppiata. Sono sicura che a Hollywood ci siano ancora persone che continuano ad abusare del proprio potere, perché succede ovunque, ma le cose sono certamente cambiate”. Intanto Paltrow si lascerà alle spalle il ruolo di Pepper Potts, la fidanzata di Tony Stark/Iron Man interpretata nella saga degli Avengers, e si concentrerà sul suo personaggio in Marty Supreme, definendo la scena finora diventata virale “solo un antipasto”. Il film potrebbe prevedere un’anteprima al Festival di Venezia, ma finora lo studio A24 ha smentito. L’uscita, invece, è prevista il giorno di Natale, una data strategica per i candidati agli Oscar.